TML Official Shop ofrece productos para el entrenamiento de krav magá Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 17:49 h (CET) Desde hace unos años, la defensa personal con krav magá se ha vuelto una disciplina al alcance de cualquier persona, independientemente de su género, edad o estado físico. El entrenamiento se enfoca en enseñar habilidades defensivas para afrontar situaciones de peligro. En España, existen distintas academias que enseñan este método, de la mano de atletas de alto rendimiento.

Para llevar a cabo esta práctica, es fundamental contar con la indumentaria necesaria para la comodidad de los atletas.

TML Official Shop es una tienda de material deportivo para la práctica de krav magá. Este e-commerce cuenta con un amplio número de artículos alusivos a esta técnica de autoprotección y defensa personal, como camisetas, tirantes y parches TML oficiales, entre otros.

¿Cuáles son los beneficios del krav magá? En líneas generales, el krav magá para defensa personal enseña a las personas a responder ante una amenaza inmediata o para impedir un nuevo ataque y neutralizar al adversario. Esta técnica de autoprotección se caracteriza por preparar a los deportistas a asumir una posición de defensa contra atacantes armados o varios oponentes al mismo tiempo.

En ese sentido, comprende un amplio entrenamiento con el cual los alumnos aprenderán a desenvolverse en espacios pequeños o con poca iluminación, en situaciones con elevados niveles de estrés y realismo. Los practicantes de esta disciplina, además, adquieren un gran número de habilidades, que van desde canalizar su propia fuerza en cualquier situación, hasta la capacidad de mantenerse alerta ante una potencial situación de riesgo.

A nivel físico, el krav magá para defensa personal busca mejorar la flexibilidad, la fuerza y la resistencia de quien lo practica, por lo que el entrenamiento permite desarrollar la musculatura. Mientras que, a nivel mental, esta disciplina contribuye a que una persona desarrolle mayor seguridad en sí misma y una mayor autoestima.

Tienda online especializada en krav magá TML Official Shop es la tienda online de Team Martín Luna, especializada en equipamiento y artículos deportivos relacionados con la práctica de krav magá. Los seguidores y practicantes de esta disciplina pueden encontrar todo tipo de materiales deportivos relacionados con esta técnica de defensa personal.

Las camisetas, tanto para hombres como para mujeres, así como las gafas de sol y los parches de goma, son algunos de los artículos más destacados dentro de esta página web. Asimismo, los usuarios pueden adquirir gorras y muchas otras prendas unisex ideales para quienes entrenan krav magá para defensa personal.

TML Official Shop cuenta con envíos a España, Portugal, Italia y muchos otros países. A través de su página web y redes sociales, los usuarios pueden conocer el catálogo completo de productos disponibles.

