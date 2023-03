Datos101 explica qué es la ciberseguridad gestionada y por qué implementarla Emprendedores de Hoy martes, 14 de marzo de 2023, 15:26 h (CET) Durante el último año, el 94 % de las empresas españolas han sufrido, al menos, un incidente grave relacionado con la ciberseguridad.

Así lo indica un estudio de la consultora internacional Deloitte en el que, además, se informa que los sectores más afectados han sido los de medios de comunicación, tecnología y telecomunicaciones. Los siguen las compañías de producción industrial, la banca y la administración pública.

En este contexto, cada vez más empresas están optando por servicios de ciberseguridad gestionada como los que ofrece la firma madrileña Datos101. De esta manera, una organización puede contar con el apoyo de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para identificar ataques antes de que produzcan consecuencias negativas en un negocio, evitando pérdidas monetarias y de prestigio.

Qué es un servicio de ciberseguridad gestionada Un SOC es un equipo de profesionales de ciberseguridad que cuenta con la capacidad de supervisar toda la infraestructura tecnológica de una organización durante las 24 horas del día. El objetivo de estos grupos de expertos es detectar eventos que puedan suponer un problema de ciberseguridad en tiempo real para poder abordarlos antes de que produzcan un daño.

Gracias al trabajo de empresas como Datos101, este tipo de servicios han dejado de ser potestad exclusiva de las grandes corporaciones, ya que las pequeñas y medianas empresas también pueden invertir en ellos. De este modo, es posible acceder a servicios básicos, como la cobertura de un antimalware.

Por otra parte, muchas empresas no cuentan con la estructura suficiente para llevar adelante tareas de seguridad que no resultan sencillas. Entonces, con el soporte de un SOC, es posible contar con herramientas que se adapten a las necesidades concretas de una organización.

Las prestaciones que ofrece el SOC de Datos101 Por medio de este servicio, una empresa puede contar con un agente que monitoriza lo que sucede y así lograr identificación y simplificación de riesgos. En este sentido, los miembros del equipo de Datos101 emplean tecnología EDR (Endpoint Detection and Response) con la que es posible detectar amenazas de manera automática. Asimismo, los profesionales de esta firma ofrecen reportes periódicos para que los clientes conozcan sus riesgos.

Con el servicio de ciberseguridad gestionada que ofrece Datos101 se puede contar con protección durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Esta es una forma preventiva para evitar problemas de ciberseguridad que podrían causar graves impactos en una empresa. Para obtener más información o resolver cualquier duda, se recomienda visitar la página web de Datos101.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.