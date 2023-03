Madrid acogerá una formación de ciberseguridad única en España para obtener la certificación PCI ISA (Internal Security Assessor) del PCI Council Comunicae martes, 14 de marzo de 2023, 10:27 h (CET) Este curso, impartido en español por el PCI Council y organizado por BOTECH y Solver4, se dirige a aquellos profesionales responsables de la validación y cumplimiento del estándar PCI DSS (Data Security Standard) en su organización La normativa PCI DSS es un estándar de seguridad que tiene como objetivo reducir el fraude relacionado con las tarjetas de pago e incrementar la seguridad de los datos que intervienen en las transacciones online. Esta normativa, desarrollada por las principales empresas de tarjetas de pago (VISA, MasterCard, Discover, JCB y AMEX) reúne las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos y la seguridad de las transacciones online. No importa la actividad a la que se dedique una organización. Si procesa, guarda o transmite datos de tarjetas debe cumplir con el estándar o corre el riesgo de perder su permiso para procesar tarjetas, de enfrentarse a rigurosas auditorías o ser sancionada con el pago de cuantiosas multas.

¿Por qué es importante la certificación PCI ISA?

La certificación PCI ISA permite evaluar y validar el cumplimiento del estándar de seguridad PCI DSS a través de la realización de autoevaluaciones internas, ayudando en la implementación de controles PCI DSS y recomendando soluciones para remediar los problemas con el cumplimiento de la normativa.

Además, un Internal Security Assessor (PCI ISA) dispone de una serie de conocimientos que le permiten gestionar las interacciones con un QSA (Qualified Security Assessor) durante el proceso de certificación de la organización en el estándar PCI DSS. Este programa permite a comercios, bancos adquirentes y procesadoras de pago, fortalecer la eficiencia de su programa de cumplimiento PCI DSS al igual que reforzar su programa de seguridad de la información.

¿Qué ventajas aporta certificarse como PCI ISA?

La certificación PCI ISA permite:

Aumentar el conocimiento, la comprensión y la correcta aplicación de las medidas y controles PCI DSS.

Conocer cómo proteger los datos de tarjetas de pago de clientes y negocios.

Reforzar el conocimiento sobre una de las principales normativas como es el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DSS).

Gestionar de una forma eficiente la interacción con un QSA externo.

Reducir los costes de cumplimiento de la normativa a través de la mejora de la seguridad de los datos de tarjetas de pago.

Adquirir tanto conocimientos teóricos como prácticos a través de casos de estudio en grupo. Además, esta formación, que se celebrará por primera vez en España, permite interactuar con expertos del sector con una dilatada experiencia internacional en la industria de medios de pago y compañeros de otras organizaciones.

Para las organizaciones, contar con un profesional certificado en PCI ISA, no solo ayuda a reducir los costes de cumplimiento del estándar, sino que también aporta los conocimientos internos necesarios para mejorar la calidad, la fiabilidad y el proceso de validación interno PCI DSS.

¿Quiénes pueden realizar esta exclusiva formación?

La certificación PCI ISA está dirigida a todas aquellas personas encargadas de mantener el cumplimiento del estándar PCI DSS en organizaciones que trabajan con datos sensibles de tarjetas de pago, como por ejemplo comercios, bancos, procesadoras de pago, contact center, empresas de e-commerce, etc.

El precio de la inscripción incluye:

Un curso online inicial de 8 horas para obtener una base sólida de conocimientos: el "PCI Fundamentals". Para poder realizar la formación de PCI ISA es imprescindible haber realizado este curso y haber superado un examen tras su realización.

La asistencia al curso los días 7 y 8 de junio

La primera convocatoria de examen

La emisión del certificado PCI ISA

Coffee breaks y el almuerzo de los días 7 y 8 de junio. El precio del curso no incluye gastos de transporte, alojamiento, segunda convocatoria de examen, cenas y desayunos. La reserva de la plaza se hará efectiva al abonar el 100% del precio del curso. En caso de cancelación del evento, se notificará al asistente y se reintegrará el 100% de las cantidades abonadas.

Más información sobre la formación: Curso PCI ISA

¿Cuánto cuesta la formación para certificarse como PCI ISA?

Clientes de BOTECH y Solver4 – 1.450 € + IVA

No clientes – 1.950€ + IVA

Segunda convocatoria de examen en los siguientes 30 días– 155 € + IVA Las plazas para esta formación son limitadas, contando con un aforo de 30 personas y la fecha límite para inscribirse es el 19 de abril de 2023.

INFO DETALLADA DE LA FORMACIÓN: CURSO PCI ISA

