Beneficios de la cirugía de prótesis de cadera con el Doctor Soler

La cirugía de prótesis de cadera se puede plantear cuando existe dolor severo o rigidez de la cadera, dolor en la zona de la ingle, rigidez, cojera sin dolor, con limitación de las actividades cotidianas, incluyendo caminar, subir escaleras, sentarse, etc. y que no experimenta una mejoría sustancial con otros tratamientos como medicamentos antiinflamatorios, tratamientos conservadores, inyecciones lubricantes o terapia física.

España es uno de los países comunitarios con mayor número de intervenciones en cirugía prótesis de cadera. Anualmente, se realizan unas 35.000 operaciones de este tipo, una cifra que según advierten los expertos, está en aumento.

A pesar de que es una operación muy común y que existen muchos avances que la hacen más efectiva y menos invasiva, persisten muchos riesgos. Lo más recomendable sigue siendo acudir a especialistas cualificados y con la mejor experiencia en esta articulación para asegurar el éxito como es el caso del Dr. Soler.

Cada vez se realizan más cirugías de cadera El Doctor Soler es un renombrado cirujano ortopédico que se ha especializado en este tipo de cirugías. En el año 2022 obtuvo el Premio Nacional de Medicina en la categoría Traumatología. El mismo es pionero en la colocación de Prótesis de Cadera mediante la cirugía mínimamente invasiva, empleando la técnica del Abordaje Directo Superior (o DSA).

El Doctor Soler afirma que este tipo de cirugías para la colocación de prótesis de cadera están incrementándose porque aportan muy buenos y rápidos resultados. El proceso quirúrgico se ha mejorado empezando por la planificación previa quirúrgica, los implantes empleados, su colocación… consiguiendo mejores resultados en menor tiempo.

Respaldado por estos buenos resultados, son cada vez más los pacientes con dolencias que están considerando someterse a este tipo de intervenciones. La población en general es cada vez más activa y desea seguirlo siendo el mayor tiempo posible, por lo que consideran eliminar su dolor en esta articulación y retomar sus aficiones, trabajos...

Se advierte que en la medida en que ha aumentado la demanda de cirugía de prótesis de cadera se han incrementado también los centros que se ofrecen a realizarla. No obstante, se ha de tener especial precaución a la hora de escoger quien la realiza, ya que no siempre se ofrece la solución adecuada y correcta. Esto se debe a que muchos centros médicos no cuentan con personal especializado y con la experiencia apropiada para realizar adecuadamente este tipo de cirugía no obteniéndose en muchos casos el resultado deseado y esperado.

Beneficios de la cirugía de prótesis de cadera con el Doctor Soler El Doctor Soler ha desarrollado un procedimiento mínimamente invasivo empleando la técnica del Abordaje Directo Superior. Este método afecta mínimamente las estructuras importantes sin desinsertarlas. Tras una cirugía que dura apenas 2 horas, se obtienen caderas más estables, con prácticamente ninguna luxación y una recuperación más rápida. De hecho, pueden deambular a las 6 horas y tan solo de 24 horas después de la cirugía los pacientes pueden volver a sus casas.

Además de las ventajas anteriores, es posible encontrar también el elaborado estudio y planificación digital e impresión en 3d de la cadera del paciente previa a la cirugía que permite estudiar cada caso de manera particular y única; el empleo de suturas intradérmicas (sin puntos) que facilitan las curas y la velocidad de recuperación; el uso de apósitos impermeables que permiten al paciente ducharse cómodamente; la flexibilidad de fechas para llevar a cabo las cirugías, adaptándose siempre a las necesidades de cada enfermo o la atención personalizada que ofrece todo el equipo.