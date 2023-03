​Protestamos contra la oscura tauromaquia en plenas Fallas "Consideramos que es el "arte" de torturar a un animal hasta la muerte con fines lucrativos y adoctrinando a la infancia de manera inapropiada" Diego Nevado Martínez lunes, 13 de marzo de 2023, 10:22 h (CET)

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar, por segundo año, organizamos el domingo una protesta frente a la plaza de toros de Valencia por la temporada taurina que tiene lugar en Fallas, ya que la tauromaquia es un espectáculo en plena decadencia que subsiste a costa de subvenciones millonarias y representa a una minoría de personas anticuadas.



Por la mañana, participamos en la impactante performance de Animanaturalis por la misma causa ante el ayuntamiento de Valencia. La céntrica calle Xativa de Valencia, estaba a rebosar de personas que vieron por la tarde nuestra actividad uniéndose muchísima gente o mandando su apoyo mientras pasaban a pie y con los coches.

Durante el acto se producen también insultos de una minoría de taurinos que van pasando por ahí y que parece ser, que no están a favor de que la gente pueda protestar libremente y además, con habituales palabras machistas hacia las mujeres.

Evidentemente, nuestra protesta contaba con la comunicación a subdelegación del gobierno teniendo constancia la policía local, nacional y autonómica.

Por otra parte, los caballos que usa la nacional, también sufren y más a temperaturas de unos 35 grados a lo que se suma la aglomeración y ruidos en el centro de la ciudad. No concibo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, estén cobrando cantidades de dinero público por darse paseítos a caballo.

"Consideramos que la tauromaquia es el "arte" de torturar a un animal hasta la muerte con fines lucrativos y adoctrinando a la infancia de manera inapropiada cuyas palabras confirman tanto expertos en infancia como veterinarios por lo que exigimos que se acaben estos festejos crueles con los animales de manera urgente" he señalado en una nota de prensa que la mayoría de medios van a silenciar como de costumbre.

DESPROTECCIÓN DE LA INFANCIA

La tauromaquia no genera interés en la sociedad y por ello, han puesto palcos para niños en la plaza lo que es indignante como mínimo.

Otro de los objetivos de la plataforma es proteger a la infancia de estos espectáculos de tortura como reclama el comité de Derechos del niño de la ONU desde 2018 por la salud mental de los menores exigiendo por nuestra parte el cumplimiento de la ley de protección de la infancia que existe en la Generalitat Valenciana protegiendo a los menores de espectáculos que puedan implicar violencia a los animales reforzado por PACMA cuyas aportaciones al respecto han sido tenidas en cuenta.

"En las escuelas de tauromaquia empiezan desde bien pequeños a clavar banderillas a becerros y novillos", afirmo en la nota de prensa.

Durante la protesta participan varias niñas, niños y adolescentes que han recibido una educación acorde a nuestro siglo y varias familias se nos unieron a la protesta por petición de sus hijos. "Mamá, vamos a colaborar aquí que están defendiendo que no maltraten a los animales" dice una niña de 6 años educada en valores consiguiendo que le hagan caso para participar en nuestro acto contra la sangre derramada al mismo momento por los toros que se desangran ante la adrenalina del público y viendo la tortura otros niños sin la misma suerte de ser educados como los que participaban junto a nosotr@s.

LA TAUROMAQUIA ES ANACRÓNICA Y TODOS LOS PARTIDOS NACIONALES LA PROTEGEN

Todas las encuestas y datos oficiales respaldan que es una minoría la que disfruta de este espectáculo, pero sin embargo, poderosa y que goza de todo tipo de subvenciones por encima de lo que es mucho más importante de solucionar en la sociedad con el dinero público.



A la plaza entran pocas personas y de toda España que están en Valencia por fallas lo que tienen que mantenerla con millones de tus impuestos y implicando a los más pequeños al no sostenerse esta aberración por ningún lado.

PACMA ha sido el único partido que ha acudido a la concentración y se presentan a las elecciones por todos los animales, el medio ambiente y la justicia social llevando una pancarta de la sangrienta realidad del toro pidiendo la abolición, banderas del partido defensor de los animales y carteles.

Los demás partidos de supuesta izquierda "progresista", me pasaron el logo para hacer el paripé ya que a nivel nacional, ni uno hace nada y menos Podemos sacando leyes a favor de todo tipo de maltratadores tras su negativa a escuchar las advertencias de expertos como abogados, biólogos, protectoras, santuarios y veterinarios.

Lástima que todos los partidos nacionales estén de una forma o otra con los maltratadores de animales al contrario que a nivel local que alguna persona hay comprometida e incluso votantes humildes para reconocer las cosas mal hechas a nivel nacional por el partido morado que dijo que la ley la retirarían y jamás iba a salir con los perros "de caza" excluidos entre un montón de mentiras que se pueden comprobar y simplemente soy objetivo ya que cuando nos han ayudado a nivel local a la plataforma, son los primeros en salir en redes sociales y nuestra nota de prensa puesto que aquí se está con los animales y buscando un mundo justo mediante la unión con quién se verdad quiera ayudarnos.

Al acto reivindicativo acudió también el colectivo antiespecista València Animal Save que lucha por la liberación animal sin distinciones entre especies ya que el especismo es discriminación.

El veganismo es un posicionamiento ético que evita un sufrimiento tremendo, pero también beneficia al medio ambiente muchísimo, reduce el hambre en el mundo por los recursos destinados a animales criados masivamente que superan muchísimo en número a los humanos y este posicionamiento coherente, repercute positivamente en nuestra salud siendo lo principal la ética con los animales tratados como basura día tras día, segundo tras segundo y que gritan en apartados polígonos industriales.

Hay alternativas vegetales más que de sobra para alimentarse incluso hasta con los mismos sabores ocasionalmente, alternativas sintéticas a la vestimenta de animales torturados, encerrados y despellejados vivos, alternativas a la experimentación animal y al entretenimiento a costa de los animales (tauromaquia, caza, tiro al pichón, equinos...).

PRÓXIMA CONCENTRACIÓN ANTITAURINA

El próximo acto será contra los crueles "bous al Carrer" torturando animales por pueblos, despilfarrando dinero público y haciendo partícipes a la infancia de nuevo e incluso poniéndola en peligro de muerte como hemos visto durante todo el verano con impunidad absoluta.

Para participar en la próxima protesta el 22 de abril en Alfafar a las 17:30, confirma asistencia mediante mi whatsapp 691093886 para una mejor organización interna mediante nuestro grupo. Posicionarte en hacer activismo y recuerda, el veganismo es justicia para las personas defensoras de los animales y por ello, cada vez más gente evitamos financiar las peores miserias y crueldades protagonizadas por hombres violentos abusando de su superioridad y poder con sus víctimas indefensas. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La Real Academia Española de la Lengua copia una regla fundamental de la lengua gitana Estos días hemos asistido a un espectáculo de enfrentamiento entre los académicos a propósito de si se debe mantener el acento ortográfico en la palabra “solo” ​Protestamos contra la oscura tauromaquia en plenas Fallas "Consideramos que es el "arte" de torturar a un animal hasta la muerte con fines lucrativos y adoctrinando a la infancia de manera inapropiada" ​Desventuras ‘made in spain’ Por muy inepto que sea este gobierno, les presupongo una inteligencia, aunque sea mínima, para comprender el desastre social que están llevando a cabo ¿La clase media existe o es un instrumento político? Se define como aquellos que tienen ingresos modestos y algunos niveles de acceso a los bienes y servicios comunes Sanidad pública, deteriorarla para privatizarla Ante la crítica situación, los ciudadanos están contratando seguros privados. Se está obligando a la gente a privatizar de su bolsillo un derecho universal