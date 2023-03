Nuevo ID.3 de Volkswagen: el bestseller de Volkswagen recibe una completa actualización El Planificador de Rutas facilita aún más los viajes y la carga. Detecta las estaciones de carga que están ocupadas, y no las sugiere en primer lugar Redacción @DiarioSigloXXI sábado, 11 de marzo de 2023, 11:22 h (CET)

Diseño fresco, materiales de mayor calidad y sistemas de asistencia de última generación: así es el nuevo ID.3. Además del software más reciente, el eléctrico compacto llega con un exterior y un diseño interior más refinados. La gama se ha ampliado con nuevos colores, entre ellos Dark Olivine Green. Los materiales sostenibles, sin origen animal, y de alta calidad, reflejan la estrategia de Volkswagen para la familia ID. totalmente eléctrica. El nuevo ID.3 es uno de los diez modelos eléctricos que Volkswagen lanzará hasta 2026.

Exterior: Diseño estilizado, aerodinámica mejorada. El exterior del compacto eléctrico llama la atención con una apariencia fresca y más deportiva con las aberturas de toma de aire optimizadas, y las grandes superficies pintadas. El capó ahora parece más largo al quitar la franja negra debajo del parabrisas, y las secciones empotradas en los lados también se extienden por el frente. Volkswagen ha optimizado la aerodinámica mejorando el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras, lo que se conoce como «cortina de aire».



Interior: El interior del nuevo ID.3 combina diseño moderno y materiales sostenibles. Las costuras en un color de contraste mejoran aún más la sensación de calidad. Volkswagen utiliza el material de microfibra Artvelours Eco para los revestimientos de las puertas y las fundas de los asientos, un tejido que contiene un 71 % de material reciclado. Esta es una materia prima secundaria que se obtiene reciclando plástico, que previamente se ha eliminado como residuo al menos una vez. Artvelours Eco tiene las mismas características en términos de apariencia y durabilidad que los materiales nuevos convencionales.

Además, se recopilaron e implementaron numerosas sugerencias de los clientes como mejoras del producto, y del paquete de equipamiento estándar. Las superficies suaves con espuma en el salpicadero crean una nueva experiencia táctil. Las molduras de las puertas interiores, remodeladas también, tienen superficies más suaves y más grandes.

La carga es más fácil con el nuevo ID.3., gracias a funciones estándar como Plug & Charge, donde el vehículo se autentica e inicia el proceso de carga cuando se conecta el cable a una estación de carga. En viajes largos, el Planificador de Rutas de vehículos eléctricos calcula las paradas de carga, para que se pueda llegar al destino lo más rápidamente posible, utilizando información y pronósticos de tráfico actuales, además del nivel de carga de la batería. Las paradas de carga se evalúan dinámicamente en función de la capacidad de las estaciones de carga individuales. Esto significa que la función de planificación de rutas puede sugerir dos operaciones de carga cortas con alta potencia, en lugar de una única parada de carga larga con baja potencia. Además, el sistema detecta las estaciones de carga que están ocupadas, y no las sugiere en primer lugar. Los puntos de interés se pueden transferir al automóvil utilizando la aplicación gratuita We Connect ID.

El nuevo ID.3 incorpora la última generación de software, que mejora el rendimiento del sistema, y puede recibir actualizaciones inalámbricas. El panel de instrumentos compacto incorpora una pantalla con una medida diagonal de 13,4 centímetros, y se maneja desde el volante multifunción. El centro de la consola acomoda la pantalla táctil, ahora de serie de 30,5 centímetros, para el sistema de navegación, las funciones del teléfono, los conectores externos, los sistemas de asistencia y la configuración del vehículo. Los deseos de muchos clientes también se tuvieron en cuenta al diseñar la estructura del menú. Entre otras cosas, el diseño se ha vuelto más claro, y el menú de carga ahora se encuentra en el primer nivel de la pantalla táctil.

El Head-up-Display de realidad aumentada opcional proyecta información como la velocidad del vehículo, e instrucciones dinámicas de navegación en el parabrisas. Para el conductor, esta información parece estar 10 metros por delante del vehículo, mostrada con la perspectiva correcta y claramente reconocible.

El Travel Assist opcional, con datos colaborativos de enjambre (capaz de compartir información de la zona por la que circula el automóvil), ahora también está disponible en el ID.3. En combinación con el Control de Crucero Adaptativo (ACC) para el guiado longitudinal del vehículo, desde 0 km/h hasta la velocidad máxima, y el Lane Assist para el guiado lateral, este sistema de asistencia al conductor puede hacer uso de dos sistemas probados, que están completamente integrados entre sí en el nuevo ID.3. Si los datos de enjambre están disponibles, el Travel Assist necesita solo una marca de carril de carretera identificada, para mantener el vehículo en el carril cuando se conduce por carreteras secundarias.

Volkswagen ha alcanzado otro hito en su camino para convertirse en un proveedor de servicios de movilidad basados en software y con cero emisiones. Desde el lanzamiento de la familia ID., más de 600.000 modelos ID. basado en la Plataforma Modular de Propulsión Eléctrica (MEB) ,se han entregado a clientes de todo el mundo hasta el momento. La gama de productos Volkswagen ahora comprende seis modelos ID. Además de la producción en Zwickau y Dresde (Alemania), el nuevo ID.3 también se fabricará en la planta matriz de Wolfsburg (Alemania), a partir de otoño de 2023.

La frase de la actriz Alexandra Paul: Nunca había podido conseguir un carro que dijera cuánto me preocupa el medio ambiente, hasta que manejé uno eléctrico. NORMAS DE USO

