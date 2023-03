SHERPA DAY: Jornadas de Marketing Digital en Madrid con más de 600 asistentes, 15 charlas y 19 ponentes

El evento Sherpa Day, que tendrá lugar el 15 de abril, está dirigido a emprendedores, interesados en el mundo del marketing digital y a personas que estén en formación continúa o quieran mejorar su negocio propio con la presencia de los mejores referentes del sector El 15 de abril se celebra en el Espacio Pablo VI de Madrid las jornadas de Marketing Digital Sherpa Day con la presencia de 19 ponentes considerados los mejores profesionales del sector y 15 charlas con estos referentes para aquellas personas que quieran emprender en el marketing digital, que estén buscando ampliar sus conocimientos y mejorar su formación y para aquellos que estén buscando mejorar la presencia de su negocio en el entorno online.

Este evento presencial es una oportunidad para aprender o seguir ampliando conocimientos de todas las áreas del marketing: SEO, SEM, Social Media, YouTube, Marketing de Influencers, Social Ads, Google Analytics, Diseño Web, Estrategias Creativas y Conversión. Todo ello acompañado de sorpresas y actuaciones en directo, como la de Jamming un teatro de improvisación.

Sherpa Day será una jornada completa de 10h de duración de 9:00 a 21:00h, con una pausa para comer, 2 coffee breaks para poder poder entablar nuevas relaciones profesionales y aumentar la red de contactos.

Las entradas para el evento se pueden adquirir a través de la página web oficial del evento: www.sherpaday.com.

¿De qué se hablará en el evento Sherpa Day y a quién va dirigido?

Este congreso se centrará en las últimas novedades, tendencias y estrategias en Marketing Digital. También de hacia dónde se dirige el sector, y cómo está afectando la inteligencia artificial con casos y ejemplos prácticos.

19 grandes profesionales del marketing recibirán a más de 600 asistentes y ofrecerán una formación continua donde poder profundizar en redes sociales, SEO, SEM, Inteligencia Artificial, Estrategia Digital y de Negocio, Ecommerce y mucho más con profesionales del sector: Luis Villanueva (CEO de Webpositer), MJ Cachón (Consultora y Directora SEO de Laika), Miguel Florido (Consultor de Marketing Digital y Social Media y director de Marketing and Web), Luc Loren (Content Creator, DJ, y Presentador con +467.000 suscriptores en YouTube), Patry Montero (Actriz española, modelo y fundadora de Yogimi), Álex Sowick (YouTuber, +1,18 M suscriptores), Alvaro Chuiso (Black Hat SEO, Monetización y Fundador de TeamPlatino), Javier Pastor (Director de Big Bang Conversion. Especialista en Copywriting y Ventas Online), Clara Soler (Content Strategist y CEO de ElAgora.Academy), Blanca Rábena (Directora de servicios al cliente y Paid Media en 2btube), Javier Balcázar (Diseñador web, consultor SEO y profesor de Marketing Digital), Anna Salom (TikTok Community Manager en Freshly Cosmetics), Aïda Castellote (IG & FB ES Strategist & Analyst en Freshly Cosmetics), Víctor Campuzano (Head of Growth en Metricool), Álvaro Fontela (Co-fundador de Raiola Networks y Especialista en WPO) e Isabel Romero (Head of Marketing en Metricool).

Todo sobre Sherpa Campus: Escuela de Marketing Digital en Madrid y online

Esta escuela de Marketing Digital es una escuela tanto presencial como online y cuenta con los mejores profesionales del sector en activo. La filosofía de la escuela es que sus alumnos aprendan haciendo con su metodología 100% práctica y adquieran las habilidades que están demandando hoy en día las empresas.

Las empresas y las agencias actualmente demandan perfiles digitales con habilidades ágiles y más versátiles.

Por ello, los fundadores de Sherpa Campus, Leti Grijó y Eduardo Laserna, cuentan con más de 10 años de experiencia en el sector y, además, se han convertido en grandes referentes en su campo y han diseñado programa formativo con un objetivo claro desde el minuto uno: "formar a futuros profesionales digitales con una metodología totalmente práctica que les permitan adentrarse al mundo laboral o trabajar con sus propios proyectos, negocios de la mano de referentes en activo".

Los valores diferenciales de Sherpa Campus es ofrecer un trato personalizado, huir de los típicos cursos online y presenciales con muchos alumnos. Por ello, los grupos son reducidos para poder potenciar a todos los alumnos desde el primer momento.

Además, cada alumno cuenta con mentorías personalizadas basadas en ayudarles a potenciar su marca personal, su CV, sus proyectos y resolver todas las dudas que tengan a nivel individual.

El Marketing Digital se ha convertido sin duda alguna en uno de los aspectos más fundamentales de todos los negocios, independientemente del tamaño del mismo. Para poder crecer en el mercado online es necesario una correcta estrategia digital y tener una visión 360º del sector.