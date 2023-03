Nuevo LEXUS RZ 450e – Se sitúa entre el crossover medio NX y el grande RX

Lexus introducirá el revolucionario sistema de dirección Steer by Wire, One Motion Grip, en el RZ 2025. Este sistema emplea un volante de nuevo diseño, con una forma de mariposa similar a la de los controles de una cabina de avión. El diseño se perfeccionó con la colaboración de pilotos Takumi de Lexus, que estudiaron todos los elementos para asegurar que el conductor experimente unos niveles de agarre, tacto y respuesta óptimos. Este diseño es el más adecuado, ya que esta tecnología requiere menos esfuerzo por parte del conductor, que no tiene que girar el volante hasta cruzar los brazos. Así, resulta muy fluido cambiar de carril en la autopista, más cómodo circular por carreteras sinuosas, y más fácil maniobrar en espacios reducidos, ya que la relación del engranaje de la dirección se ajusta automáticamente de acuerdo con la velocidad del vehículo.



El RZ 450e es el primer modelo de Lexus desarrollado como vehículo eléctrico de batería desde el principio. La compañía ha aprovechado su abundante experiencia en electrificación de vehículos, para ofrecer las ventajas de un vehículo eléctrico de batería con la esencia refinada, y la experiencia al volante características de la marca.

Este RZ contiene una multitud de novedades, así que les indicaremos algunas de las más destacadas. En este coche se aplican por primera vez los nuevos ejes eléctricos, unas unidades motoras compactas montadas delante y detrás, que se combinan con el nuevo sistema de control del par motor a las cuatro ruedas DIRECT4. El tacto de conducción de gran calidad y la respuesta están asegurados, gracias a una nueva plataforma para vehículos eléctricos, que confiere una excelente rigidez de la carrocería, un bajo centro de gravedad y una gran distancia entre ejes. En el chasis, bajo el suelo del habitáculo, va plenamente integrada una potente batería de ion de litio, cuya calidad se ha controlado al detalle, para garantizar un rendimiento sostenido a largo plazo. La batería está contenida en una estructura sellada y reforzada, para protegerla en caso de contacto con la superficie de la vía, o de colisión.

El RZ mide 4805 mm de largo, con una batalla de 2850 mm. Su altura total es de 1635 mm y su anchura es de 1895 mm (sin contar los retrovisores). Las medidas aerodinámicas fueron fundamentales para conseguir un coeficiente de resistencia reducido (0,263 Cx), que contribuye a la eficiencia energética del vehículo. El motor eléctrico delantero genera 150 kW y el trasero 80 kW, para una potencia máxima total de 230 kW. Son de imanes permanentes, tienen una elevada densidad energética, y una velocidad de rotación de hasta 17.000 rpm.

El habitáculo del RZ da una sensación de espacio y amplitud, con una cabina centrada en el conductor, desarrollada según los principios del concepto Tazuna de Lexus (inspirado en la forma en que un jinete controla intuitivamente el caballo, mediante leves movimientos de las riendas), una filosofía de diseño aplicada con éxito antes a todos los nuevos modelos NX y RX, y resulta más acogedora gracias a un Sistema de Iluminación Ambiental, con un espectro de 64 colores, agrupados en 14 temas distintos, para crear el estado de ánimo ideal para cada viaje. El color y el brillo de cada proyector se puede ajustar a través del menú de ajustes de la pantalla central.

El techo tiene una función de regulación eléctrica de la intensidad luminosa, que lo vuelve opaco con solo tocar un botón. Como consecuencia de ello, resulta menos necesario usar el aire acondicionado para mantener una temperatura confortable, y no hace falta un parasol retráctil, lo que reduce el peso.

El asistente “Hey Lexus” se puede utilizar para dar instrucciones al sistema multimedia, y para ajustar algunas funciones del vehículo, como el aire acondicionado o la apertura y el cierre de ventanillas. Puede detectar si las instrucciones proceden del conductor o del pasajero delantero.

A través del módulo de comunicación de datos, los sistemas de seguridad se pueden actualizar de forma inalámbrica, sin necesidad de llevar el vehículo al taller. El radar y la cámara utilizados por el Sistema de Seguridad de Precolisión del RZ tienen un rango de detección más amplio, y pueden reconocer un mayor abanico de riesgos que antes. Es el caso del riesgo de colisión frontal con los vehículos que se aproximan por la izquierda o la derecha al girar en un cruce. El tiempo de respuesta del sistema es menor, y además ahora es capaz de identificar motocicletas, así como ciclistas y peatones.

El Control de Crucero con Radar Dinámico del RZ proporciona una mayor selección de ajustes de la distancia entre vehículos, para que el conductor tenga más libertad para adaptar el rendimiento a sus preferencias personales. Algunas nuevas funciones son: la reducción de la velocidad en curvas, que garantiza la velocidad adecuada para entrar en las curvas con la máxima suavidad, y la prevención de adelantamientos, que regula la velocidad del vehículo para evitar adelantar a un vehículo más lento por la derecha, en una en una vía de varios carriles.

La cámara de alto rendimiento utilizada por el Sistema de Mantenimiento de la Trayectoria, es más capaz de distinguir la señalización horizontal; si está tapada, por ejemplo, si hay tráfico intenso, el sistema sigue el vehículo que va delante. Gracias a la expansión de su red neural profunda, ahora el sistema puede reconocer objetos tridimensionales. Eso significa que puede ajustar su rendimiento, para guardar la distancia lateral adecuada respecto a los vehículos de los carriles adyacentes, o a obras en la vía, todo ello de una forma que el conductor sienta como natural.

El Monitor del Conductor es una nueva función, que se vale de una cámara montada sobre el volante, para controlar constantemente el estado del conductor. Si detecta que ha perdido la concentración por cansancio o malestar, activa alertas visuales y acústicas.

Las cámaras de los retrovisores exteriores proporcionan una vista de la separación lateral, para ayudar a maniobrar en carriles y espacios estrechos, y hay también una opción de vista “a través del suelo”, para inspeccionar el pavimento bajo el vehículo y la posición de las ruedas.

Para ayudar a protegerse contra colisiones posteriores, se pueden activar automáticamente las luces de emergencia, para avisar a los vehículos que circulen por detrás. Diseñado básicamente para avisar a autobuses o camiones, el sistema funciona a velocidades de aproximación entre 30 y 100 km/h. En caso de colisión posterior, se activa automáticamente un freno secundario, que ayuda a evitar que el RZ salga propulsado hacia delante y choque con otro vehículo.

