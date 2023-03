Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, una visita inolvidable El viajero no puede dejar de ver algunas de las famosas Casas Colgadas Jaime Ruiz de Infante jueves, 9 de marzo de 2023, 09:35 h (CET)

La ciudad conquense ofrece al visitante un imponente casco medieval, colocado sobre un cerro entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar, y una población moderna y tranquila en la llanura, adornada con un envidiable ambiente provinciano.



Una sugerencia para conocer tanta belleza histórica es concertar con alguna empresa de guías turísticos que nos descubra el arte encerrado en callejas y plazuelas; es casi seguro que el profesional turístico nos citará al pie del Castillo desde donde podremos fotografiar increíbles paisajes entre ellos el puente de San Pablo que une la ciudad con el islote pétreo donde se ubica el Parador, instalado en un antiguo convento del s. XVI, frente a las famosas Casas Colgadas; también desde este lugar se puede ver a jóvenes que se lanzan, a 90 kilómetros por hora, por la instalación de la tirolina más larga de Europa que atraviesa la hoz del río Júcar.



El apacible deambular conquense nos llevará, entre palacios, casas de colores, murallas y oratorios hasta la Plaza Mayor para admirar la Catedral, uno de los edificios en su categoría más originales de España, de estilo gótico normando del S. XII; el convento de San Pablo y el Ayuntamiento.



El viajero no puede dejar de ver algunas de las famosas Casas Colgadas, en una de ellas se encuentra el Museo de Arte Abstracto y, en otras, acreditados restaurantes galardonados por varias estrellas Michelín.

Qué comer y dónde en la Capital Española de la Gastronomía 2023

El yantar conquense se nutre de productos de la tierra propios de un clima frío y riguroso, pletóricos de sabor, entre ellos: el morteruelo, paté caliente elaborado con perdiz, liebre o conejo, hígado de cerdo, especias y pan rallado; célebres son: el ajo arriero, las migas, las gachas y las chuletitas asadas al sarmiento. Para endulzar el paladar, alajú, suspiros de Quintanar o pellizcos de monja; y un vasito final para rematar de resoli, el licor conquense por excelencia.

El viajero dispone en Cuenca de un amplio abanico de figones con distintas cartas y presupuestos. Recientemente estuve en la antigua casa del famoso cantautor José Luis Perales, convertido hoy en el restaurante El Figón del Huécar, con tres salones asomados a la hoz del Huécar. Interesante propuesta y dos menús semanales vigentes en domingos y festivos, uno de 29 € y otro de 39 €. Mesas bien vestidas, sabrosos platos y cordial servicio. Ronda de Julián Romero, 6, Tel. 969 24 00 62. Cerca de un parking público.

Al lado, en el número 4, se encuentra Posada de San José, acreditado hotel y restaurante. Tel. 969 21 13 00.



El Parador dispone de una interesante carta de cocina regional e internacional servida por amables profesionales, en el bello comedor de estilo castellano. Reservas: 969 23 23 20.

Pinchos y tapeo

Para saborear unas buenas tapas, que en ocasiones suelen ser generosas y pueden convertirse en una comida o cena desenfadada, degustar unos vasitos de vino de la provincia conquense o refrescarse con unas cervezas o zumos, lo mejor es dirigirse a la calle peatonal de San Francisco. Cerca de allí, todo un clásico: La Bodeguilla de Basilio. C/ Fray Luis de León, 3, Tel. 969 23 52 74.

Civitatis, una excelente guía para conocer Cuenca

Entre las distintas empresas de guías turísticas para visitar Cuenca, contacté con Civitatis, bajo la modalidad Free tour por Cuenca, sistema por el que los clientes ofrecen un pago voluntario al guía, según la valoración por el servicio prestado. En el grupo que me incorporé, hace unos días, tuve la suerte contar con Cristina Porres, una excelente profesional a quien felicité por su docta y amena narrativa sobre personajes, tradiciones, leyendas y hechos históricos de Cuenca y de España. www.civitatis.com

Dónde dormir

La oferta hotelera es amplia para satisfacer gustos y bolsillos. El Parador es una famosa opción, aunque no apta para todas las economías, especialmente los fines de semana que es cuando los precios se disparan.



En la zona moderna y tranquila se encuentra el hotel NH Ciudad de Cuenca, situado enfrente de un parque donde es fácil el aparcamiento y a unos 6/10 minutos en coche del casco antiguo de la ciudad.



“El hotel recibió en 2019 una importante reforma. Disponemos de 74 habitaciones, una de ellas es Junior Suite; todas son diáfanas, confortables tipo estándar moderno; las superiores están provistas de cafetera y tetera, algunas de ellas comunicadas para familias, también para personas con movilidad reducida. Nuestro restaurante y bar son espacios idóneos para relajarse, tanto si te apetece degustar una copa de vino como si prefieres saborear un plato típico mediterráneo. También puedes hacer ejercicio en nuestro gimnasio. Si necesitas un espacio para reuniones de negocios disponemos de varias salas para escoger. Sin lugar a dudas, conseguimos que el cliente se encuentre como en su propia casa”. Señala con cierto orgullo Mario Bonilla Gómez, Director del hotel, persona atenta y cordial con un amplio curriculum profesional en el mundo de la hostelería donde ostenta, desde hace años, la Vicepresidencia de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca.

Testigo soy del sabroso y variado desayuno bufet, atendido por amables profesionales de la restauración.

Perros guía sin cargo. Permitidas mascotas, con un peso máximo de 25kg. a 25 € estancia. Los precios de las habitaciones varía según temporada y fines de semana; lo recomendable es contactar con el hotel.

Hotel NH Ciudad de Cuenca Ronda de San José, 1. Reservas +34 91 6008146 Tel.: +34 96 9230502 nhciudaddecuenca@nh-hotels.com ........................

