Todo sobre las mechas que más llevaremos esta primavera

Las balayage son sin duda la reina de las mechas. Consisten en barrer el color desde la raíz hasta las puntas, utilizando decoloración con pincel y a mano alzada. Se pueden utilizar decoloraciones al aire para conseguir degradados más sutiles o decoloración cubierta para conseguir aclarar más tonos. El resultado dependerá de la destreza del colorista ya que es una técnica muy personalizada, y es necesario tener un gran dominio y saber aplicar la mecha e ir difuminando para conseguir un aclarado mayor en las puntas: “El resultado es muy natural ya que al estar difuminadas no se aprecia dónde empieza y acaba la mecha. Hablamos de una técnica que realiza efectos de luz imitando la aclaración natural del cabello producida por el sol, siendo la forma más clásica una de las más utilizadas, aplicando allí donde nos interesa que haya más luz. Es un sistema ideal cuando solo queremos aclarar dos o tres tonos” – nos cuenta Ismael De Felipe (Ismael De Felipe Peluqueros), especialista en balayage.



Para un efecto más natural estarían las mechas shatush, destacando que las raíces se mantienen más oscuras, mientras que el resto del cabello se aclara poco a poco obteniendo reflejos que no quedan forzados. Aunque pueda parecer una técnica sencilla, no lo es tanto, como nos explica Paul Tudor, director y primer estilista del salón David Künzle Fuencarral: “El problema está en que tratamos de dar una apariencia natural al cabello con reflejos y un brillo propio donde no se aprecia la coloración por ningún lado, ya que las mechas no afectan la raíz una vez empieza a crecer el pelo. Son perfectas para mujeres hartas del tinte y que buscan verse guapas sin destacar aparentemente, con raíces más oscuras y puntas algo más claras, un look natural que contrarresta con muchas de las mechas que solemos ver por la calle a menudo”.

También resultan muy apetecibes las mechas chunky, con mechones frontales que enmarcan el rostro, siempre rectos y muy definidos donde se utilizan dos tonos para destacar el claroscuro de la melena, muy versátiles al igual que las melting (algo así como derretido), una especie de transición de un tono oscuro a otro más claro a lo largo de todo el cabello en que se difuminan de manera sutil para lograr un degradado que no se note: “Es un tono difícil de detectar por su forma tan natural, muy apropiado para todo tipo de bases naturales y para personas que no quieren un cambio muy radical. Es preferible que se haga con pincel ya que no se buscan tonos muy potentes, pero sí un aclarado más global. El resultado es un reflejo a lo largo de la melena que se pierde en dicha melena” – nos cuenta el director de David Künzle Fuencarral, Paul Tudor.

Las babylights y californianas, también mandan

Las babylights consisten en aclarar de forma muy natural y sutil el pelo, manteniendo el color en todo momento. Son ideales para un efecto rubio natural, por medio de mechas delicadas que aportan luminosidad a la melena y un punto de dulzura al rostro. Por su parte, las californianas hacen el efecto de degradación natural del cabello pero más marcadas, pudiendo dejar un tono más sutil o suave, o extremado en las puntas.

La mayor ventaja de las balayage y californianas es el escaso mantenimiento que necesitan, ya que se pueden retocar cada cuatro meses. Al no tocar la raíz, no se percibirá el crecimiento natural del pelo. Aún así, debemos mantener el cabello muy nutrido con productos específicos como acondicionadores o mascarillas porque el cabello decolorado siempre tiende a ser más seco, incluso con champús violetas o azulados para que nuestra mecha no tienda a tonos indeseados como amarillos o anaranjados, pero si esto nos ocurre siempre podemos volver a aplicar entre retoques un tratamiento de color para refrescar la mecha y que nos luzca siempre como el primer día.