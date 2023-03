Arranca la X edición de la WOOE en un año decisivo para el sector oleícola nacional e internacional ​El director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), Abdellatif Ghedira, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, han inaugurado el evento Jaime Ruiz de Infante miércoles, 8 de marzo de 2023, 10:15 h (CET)

Más de 1.500 compradores de 47 países se dan cita desde hoy en la World Olive Oil Exhibition, WOOE, la mayor feria monográfica del mundo dedicada al sector del aceite de oliva, que celebra su décima edición entre hoy y mañana en el Pabellón 6 de IFEMA (Madrid), con más de 1.000 marcas representadas.

Programa para el 8 de marzo

11:00 h. Las mujeres del aceite de oliva toman la palabra. Aceites de la provincia de Toledo. Esencia de Castilla La Mancha. Degustación gourmet area by Kike Piñero.

12:00 h. Tendencias en distribución y comercialización de aoves Los oros del sur, 8 aoves vs 8 tapas para descubrir los auténticos aceites andaluces con denominación de origen.

12:30 h. desafío wooe ‘campo y alma’ concurso de ensaladas de queso, miel y nueces con aove de Castilla la Mancha.

13:00 h. La picaeta en directo desde la wooe - podcast especial aceite de oliva 13:30 comunitat valenciana: un aove por descubrir.

14:00 h. ¿Cuándo se producirá el punto de inflexión en la tendencia al alza del precio en los aceites de oliva?

14.30h. Degustación gourmet area by Kike Piñero.

14:45 h. Bioroad: ¿Imaginas una red nacional de carreteras pavimentada con alpechín? ya es un hecho, te lo explicamos.

15.30 Degustación gourmet area by Fike Piñero 16:00 entrega premios delicatessen. NORMAS DE USO

