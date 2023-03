El momento ideal para optar por la depilación láser de Centro Médico Bravo es el fin del verano Emprendedores de Hoy miércoles, 8 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) El fin del verano implica el regreso de las actividades cotidianas y la puesta en marcha de tratamientos estéticos para la piel que se detienen por la exposición solar propia de la temporada estival.

Uno de esos procedimientos es la depilación láser, que tiene como recomendación inicial evitar los rayos del sol por su activación y estimulación de la melanina.

Lo anterior indica que el otoño es la época ideal para llevar a cabo este método depilatorio en establecimientos especializados como el Centro Médico Bravo, que dispone de depilación láser de diodo de última generación en Madrid, cumpliendo con toda la normativa vigente de la mano de profesionales.

Depilación láser en otoño: una estrategia ganadora Eliminar el vello corporal para fines estéticos, higiénicos o deportivos en el otoño es una decisión acertada. El principal motivo de ese planteamiento se debe a que en dicha época del año se reducen considerablemente las horas de sol y se facilita la efectividad de procedimientos como el láser, puesto que esta tecnología requiere que las zonas a tratar no se encuentren bronceadas y que la piel tenga una apariencia saludable.

En ese sentido, la recuperación del tono natural de la piel es indispensable, ya que así se diferencia con facilidad el vello y se puede garantizar con más precisión la eficiencia del tratamiento. Asimismo, con un tono cutáneo normal, el láser puede ubicar con claridad la presencia de melanina, facilitando la extracción de los pelos sin temor a sufrir quemaduras.

El Centro Médico Bravo cuenta con aparatología de vanguardia como el láser de diodo de última generación que ofrece un barrido automático y ágil que no produce dolor ni molestia al entrar en contacto con la piel. Gracias a su enfoque, este método depilatorio es eficaz y alcanza una profundidad que difícilmente puede ser igualada por otros sistemas. Este factor es importante porque supone un mayor acceso a los folículos pilosos y reduce la fuerza del vello para dificultar el nacimiento de nuevo pelo.

La depilación láser es segura, fiable y efectiva La depilación láser es un método efectivo para eliminar el vello de manera definitiva. El mismo no quema ni daña la piel y resulta provechoso para mantener la higiene corporal, ya que evita que el sudor se mantenga en los vellos facilitando su expulsión. Asimismo, esta técnica depilatoria combate afecciones de la piel como el exceso de vello (hirsutismo) y la proliferación de espinillas cutáneas por infecciones bacterianas (foliculitis).

El procedimiento llevado a cabo por los profesionales en medicina estética del Centro Médico Bravo es seguro y trata diversas zonas del cuerpo, incluyendo la totalidad de las piernas. Cada sesión se realiza de acuerdo a las particularidades de cada persona y a la cantidad de vello a extraer, respetando el espaciado temporal entre una y otra.

Con la depilación láser de diodo se evitan los procesos engorrosos y llenos de dolor de otros métodos y se mejora la estética de la piel en poco tiempo.

