Conectar de manera eficaz con niños, adolescentes y sus familias es el reto de las marcas Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 20:43 h (CET) Según distintos estudios, los niños y los adolescentes son los principales agentes de sensibilización y cambio de actitud en los adultos de su entorno. En este sentido, los más jóvenes transmiten valores e inciden en las decisiones de compra de los mayores. De hecho, el 87 % de los padres admite que sus hijos influyen en lo que compran o consumen.

Por otra parte, en España el 70 % del consumo se realiza por parte de los hogares con hijos. Para poder llegar a estos núcleos familiares, The Modern Kids & Family es una de las primeras agencias en España que se ha especializado en marketing infantil, juvenil y familiar. Esta empresa cuenta con un equipo interdisciplinar de profesionales especializados en ideas y estrategias de comunicación para conectar marcas con los integrantes de las nuevas generaciones y sus familias.

A lo largo de su trayectoria trabajan y han trabajado para algunas de las marcas más importantes de juguetes, alimentación, turismo o entretenimiento; así como con las instituciones y fundaciones más prestigiosas de nuestro país.

Su amplia experiencia y saber hacer le han permitido ganar diversos premios en festivales especializados como El Chupete o Educafestival, o el Premio ‘Finanzas para Todos’, del Banco de España y la CNMV, por el desarrollo del programa de educación financiera Segura-Mente.

Estrategias de comunicación para conectar niños y familias a las empresas

The Modern Kids & Family planea y ejecuta distintas acciones para poder conectar a las empresas e instituciones con el sector más joven de la población, ofreciendo un servicio integral de comunicación y marca, siempre aplicando un profundo conocimiento del target al que se dirige.

Uno de los aspectos fundamentales en los que trabaja para conseguir el éxito es orientar la estrategia de RSC de las empresas a los intereses de este segmento del público.

Para lograrlo, esta agencia especializada en marketing infantil realiza tareas de investigación y asesoramiento que incluyen el estudio de la competencia, la identificación de tendencias en el ámbito de los ODS y un análisis de los valores que propone cada marca. Además, para definir una hoja de ruta, se estudian las necesidades locales y globales, las expectativas del target y las posibles conexiones de estas con los objetivos del cliente.

Una vez que el plan está estructurado, es posible comenzar con la búsqueda de influencers y organismos públicos y privados que sirvan para reforzar las acciones de RSC de una empresa. Al mismo tiempo, se desarrollan contenidos para redes sociales y otros medios.

A partir de estos elementos, es posible comenzar a acercar una marca entre el público más joven y sus familias.

Kids Teen Media: medios especializados para estrategias de marketing infantil

A través de The Modern Kids & Family es posible desarrollar mensajes específicos y con el lenguaje adecuado para conectar con niños/as, adolescentes y familias. Además, esta agencia cuenta con la capacidad de planificar, ejecutar y optimizar estrategias de medios hiper-segmentadas para que el contenido creado por las empresas, así como su marca, gane relevancia y valor entre este segmento del público.

KidsXperience

TMKF tiene también tiene una amplia trayectoria desarrollando Brand Experiences: experiencias que conectan con el target infantil, juvenil y familiar desde diferentes perspectivas y a través de las cuales las marcas se acercan a este tipo de público.

Desde campamentos hasta campus, pasando por festivales, eventos o Family Days, empresas e instituciones pueden acercar sus valores o productos a niños/as y familias a través de experiencias y actividades inmersivas que quedan en la memoria de los participantes y establecen un interesante vínculo.

Área educativa y Educational Contact Center (ECC)

Comunicar con la escuela exige hacerlo desde la empatía y la colaboración, desde la comprensión de las necesidades de cada uno de los momentos por los que pasa el sector educativo y desde el máximo respeto por la labor que realizan.

The Modern Kids and Family es una agencia especialista en crear y desarrollar Programas Educativos, a través de los cuales multitud de clientes han podido llegar a los centros escolares con acciones adaptadas a la realidad y necesidades de docentes y alumnado.

Con el objetivo de establecer la mejor vía de comunicación con profesores/as y equipos directivos de centros educativos, el área educativa de TMKF ha creado su Educational Contact Center, un nuevo servicio formado por especialistas en el mundo de la escuela, para atender la demanda de telemarketing en los ámbitos del marketing, la RSE e institucional, para marcas, fundaciones y editoriales que quieran acercarse a este público para transmitir sus productos o valores; así como para colegios y universidades privadas que necesiten un call center que atienda las necesidades de información y matriculación de su alumnado.

Un recurso valioso para establecer un canal de comunicación especializado, permanente y adaptado a las necesidades de docentes y centros educativos.

