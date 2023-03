Los profesores nativos de La Casita de Inglés ofrecen clases de inglés online para hermanos Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 19:07 h (CET) Aprender un nuevo idioma entre hermanos fortalece la conexión, el vínculo y el apoyo mutuo entre ambos. Por no hablar de las ventajas logísticas para las familias que necesitan compaginar horarios.

Por esta razón, muchos padres recurren a clases inglés online para hermanos, una propuesta de La Casita de Inglés.

El centro de formación especializado en la enseñanza de inglés para niños ha desarrollado una metodología propia de aprendizaje, con la que, a través de juegos, creatividad y diversión, los niños adquieren todas las habilidades necesarias para dominar la lengua inglesa, bajo el acompañamiento de profesores nativos.

Clases de inglés online para hermanos de la mano de La Casita de Inglés Aprender inglés desde la infancia es mucho más eficaz que en la edad adulta, ya que, durante la niñez, el cerebro puede absorber mayor cantidad de información y el aprendizaje resulta más natural y sencillo. Debido a esto, La Casita de Inglés se ha especializado en la infancia, ofreciendo diferentes programas formativos para niños desde 1 hasta 12 años de edad.

No obstante, aunque los niños pequeños de 1 a 3 años disfrutan muchísimo del movimiento y el juego en las clases presenciales, La Casita de Inglés exige que sus alumnos tengan un mínimo de 4 años para las clases en el formato online.

Una de las modalidades para estas clases online son las clases de inglés para hermanos, dirigidas a niños y niñas del mismo nivel de inglés o edad. A través de la metodología Play-Based Learning, estos alumnos aprenden jugando y conversando con un profesor nativo, que pone en práctica excelentes técnicas educativas para garantizar su aprendizaje.

Semanalmente, se trabajan temáticas diferentes que ayudan a los niños a fortalecer su vocabulario y mejorar su gramática para dominar el inglés a la perfección. Las clases de inglés online se imparten de lunes a viernes, en el horario que mejor convenga a las familias y con la posibilidad de escoger entre sesiones de 25 o de 50 minutos.

Los padres que deseen evaluar la metodología de estudio y la efectividad de las formaciones que imparte La Casita de Inglés pueden solicitar una primera clase gratuita y sin compromiso, a través de la página web del centro de formación.

Profesorado nativo garantiza el aprendizaje de inglés Algo que caracteriza a La Casita de Inglés es que están convencidos de que la enseñanza va más allá de aprender una serie de reglas gramaticales y vocabulario. Por eso, cuentan siempre con un equipo de profesores nativos de diferentes países.

Los docentes poseen certificaciones reconocidas internacionalmente, como el TEFL, TESOL, TYLEC o Celta. Además, gran parte de ellos tienen titulaciones en psicología infantil y magisterio, lo que les permite garantizar la enseñanza en edades iniciales. Por otro lado, cada uno de los maestros cuenta con un espíritu proactivo, dinámico, divertido y creativo, que hace que los niños y niñas deseen regresar a las clases para divertirse.

En definitiva, no se puede negar que el inglés es imprescindible para alcanzar diferentes objetivos, sean académicos o laborales. Por eso, garantizar el aprendizaje desde la infancia puede ser la clave para alcanzar grandes metas en el futuro.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.