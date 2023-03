Arturo de los Ríos y Juliet Lima vuelven a España con 'Entre Vinos y Terapia' Emprendedores de Hoy martes, 7 de marzo de 2023, 18:09 h (CET) La productora de eventos Abcésar Eventos, junto a Queen Productions, ha anunciado que la comedia Entre vinos y terapia llegará en mayo a los teatros de distintas ciudades de España. Esta obra está protagonizada por los artistas venezolanos Juliet Lima y Arturo de los Ríos, quienes realizarán una nueva visita a Europa, empezando por la península ibérica.

Después del éxito de su gira de 2022, con Cómo vivir en pareja y no morir en el intento, este dúo, que son matrimonio fuera del escenario, ha creado una nueva propuesta jocosa. De manera humorística, esta pareja asegura que ofrece una fórmula para no llegar al conflicto en la convivencia del día a día. La duración de la obra es de una hora y media.

Fechas confirmadas para Entre vinos y terapia Según ha informado la productora de eventos Abcésar Eventos, las ciudades y fechas confirmadas en España para esta obra son: Barcelona, el 14 de mayo, en el Teatro Aquitania; Madrid, el 16 de mayo, en el Teatro del Colegio Salesianos Estrecho; y Valencia, el 19 de mayo, en la Discoteca Salomé.

"Podemos asegurar endorfinas para que puedas arreglar por un día cualquier tropiezo que tengas en tu relación, es hora de salir del cajón y dar rienda suelta a las emociones ocultas entre amigos y amigas", ha afirmado la actriz Juliet Lima, invitando al público a disfrutar de Entre vinos y terapia.

A su vez, tanto ella como Arturo de los Ríos han contado que el concepto principal de la obra surge de las vivencias y prácticas que a ellos les han funcionado como pareja. Su propósito es difundirlas, para que todos los que asistan las puedan poner en práctica, combinado con un sinfín de risas en el proceso.

El éxito del formato stand-up Entre vinos y terapia, al igual que sus anteriores obras, se desarrolla en el formato de stand-up. Uno de los factores diferenciales de esta obra, y de las demás que han ofrecido estos actores, es que se trata de un stand-up a dúo, algo que no es tan común en los escenarios.

Como dictan las reglas de este género, en esta obra, Juliet Lima y Arturo de los Ríos dan a conocer su visión personal del mundo. En este caso, se trata de cuestiones relacionadas con la vida en pareja.

Antes de desembarcar en España, esta obra se presenta en Miami (Estados Unidos), Montreal (Canadá) y Dublín (Irlanda). Además, la pareja ya ha publicado dos libros de humor y cuenta con un canal de YouTube en el que periódicamente publican contenido.

Las entradas para la gira europea de Entre vinos y terapia ya están disponibles en la página web oficial de la productora de eventos Abcésar Eventos.

