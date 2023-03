Las mujeres se forman en tecnología hoy seis veces más que en 2020 Principales motivos de la falta de talento tecnológico femenino: escasez de referentes y la falsa creencia de que las asignaturas STEM no son adecuadas para ellas Redacción @DiarioSigloXXI martes, 7 de marzo de 2023, 11:36 h (CET) La brecha salarial y la discriminación por cuestión de género en el ámbito laboral siguen siendo dos de las materias pendientes de España en materia de igualdad. Aunque según diferentes estudios el sector tecnológico es uno de los que más rápido parece estar revirtiendo esta tendencia, las mujeres siguen siendo minoría en los trabajos tecnológicos.



Según datos aportados por IMMUNE Technology Institute en referencia a su alumnado, las matriculaciones de mujeres crecieron en 2022 un 154% respecto al año anterior, pero los hombres siguen representando un 70% del total de las matrículas del centro. Asimismo, se observa cómo el rol de las mujeres dentro de la sociedad se ha vuelto cada vez más relevante en todos los ámbitos, pero la mayoría de los sectores todavía no han conseguido lograr la equidad entre hombres y mujeres. Uno de ellos es el sector tecnológico, donde aunque la demanda es creciente y las cifras demuestran que las mujeres se interesan cada vez más en este tipo de carreras, la tendencia a una mayor presencia masculina en el sector se puede observar con claridad desde los primeros pasos formativos.

“Algunos de los principales motivos de la falta de talento tecnológico femenino son la poca visibilización de mujeres en el sector y la falsa creencia de que las asignaturas STEM son difíciles, y no adecuadas para las niñas”, explica Carmen Navacerrada, Ingeniera y Directora del Programa en Ingeniería de Desarrollo de Software (CEB), en IMMUNE Technology Institute.

Esto se refleja en el informe “Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM" del Ministerio de Educación, que recoge que sólo un 25% de quienes eligieron estudiar carreras tecnológicas en 2022 fueron mujeres. Los datos demuestran cómo, aún en las materias más elegidas por las mujeres, éstas siguen sin representar siquiera un cuarto de las matriculaciones. Según el estudio realizado por IMMUNE Technology Institute, las mujeres del sector se decantan por Data Science (29,08%), Desarrollo web y Diseño UX/UI (18,33%). En cambio, materias como Ciberseguridad, Coding Basic o Cloud Computing son las que menos interés suscitan.

La necesidad de visibilizar referentes femeninos

“Tenemos que ser capaces de fomentar la pasión por la ciencia y por la tecnología entre las más pequeñas, creando referentes femeninos que empoderen mediante la visibilización del trabajo de las mujeres con profesiones tecnológicas y dando a conocer el gran trabajo que realizan y su aportación a los diferentes ámbitos de la sociedad”, explica Carmen Navacerrada.

La falta de interés en carreras del ámbito STEM por parte de las mujeres puede provocar serios problemas laborales si el sistema educativo no es capaz de generar suficientes tituladas en el sector. Además, diferentes estudios han asegurado que la brecha tecnológica podría aumentar si las adolescentes y jóvenes siguen sin formarse en el sector, que será uno de los que más cantidad de puestos de trabajo genere en los próximos años. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) en los últimos diez años se han contratado 9 millones de especialistas TIC en toda Europa y se espera que se alcancen los 20 millones para 2030, por lo que durante los próximos años este tipo de profesiones seguirán siendo de las más demandadas y las mujeres deben formar parte de estas contrataciones.

Ante esta situación, la educación se torna un aspecto clave para revertir las cifras y conseguir potenciar el talento femenino. “La educación en materias STEM a niñas, adolescentes y jóvenes es fundamental para conseguir alcanzar la equidad. Los centros formativos tenemos el reto de conseguir descubrir, atraer e impulsar el talento femenino y hacerles ver que ellas también forman parte del futuro tecnológico”, concluye Carmen Navacerrada. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mujeres se forman en tecnología hoy seis veces más que en 2020 Principales motivos de la falta de talento tecnológico femenino: escasez de referentes y la falsa creencia de que las asignaturas STEM no son adecuadas para ellas La Inteligencia Artificial, una asignatura pendiente en las aulas españolas Las opiniones de los docentes españoles acerca de si la IA cambiará la enseñanza en los próximos dos años son controvertidas Huawei y Apple, grandes ganadores de los premios GLOMO del Mobile World Congress Samsung decepciona al no conseguir ninguno de los cinco galardones a los que optaba



Dos empresas españolas, Telefónica e IDEMIA, alcanzan el máximo reconocimiento del sector Las conexiones 5G llegarán a más de 30 países en 2023 La GSMA prevé que el internet fijo procedente de redes móviles se dispare en los próximos meses Los operadores de telefonía abren las redes 5G al desarrollo de aplicaciones El proyecto "GSMA Open Gateway" permitirá lanzar más productos y supondrá una nueva vía de comercialización para las "telecos"