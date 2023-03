El escritor David Velázquez brilla con su debut literario 'K' Comunicae viernes, 3 de marzo de 2023, 11:55 h (CET) Este thriller sumergirá a los lectores en una apasionante investigación para capturar a un asesino en serie y descubrir cuál es la naturaleza del bien y del mal El escritor David Velázquez debuta en el panorama literario con 'K '(Editorial Universo de Letras), un thriller psicológico completamente adictivo con el que sorprenderá a todos los lectores.

La obra narra la historia de Scarlett Jones, una joven agente del FBI a la que se le presenta lo que quizás sea el caso más complicado de toda su carrera: varios asesinatos a sangre fría, en los que los cuerpos presentan un triángulo y una inscripción. Todo conlleva a que han sido cometidos por la misma persona: el misterioso K. Este no solo pide expresamente que sea ella quien se haga cargo de la investigación, sino que también le aportará pistas para ayudar a su captura.

"Mi fascinación por las mentes criminales me acompaña desde hace mucho tiempo. Siempre me ha cautivado la idea de entender las motivaciones detrás de algunas de las mentes más retorcidas de la historia. Esto despierta mi imaginación y me incita a explorar más en las profundidades de la psicología oscura".

El autor sumergirá a los lectores en una apasionante búsqueda de la verdad, una verdad tan oscura como dolorosa en la que todas las piezas del puzle irán encajando hasta culminar en un impactante final que no podrán olvidar.

La originalidad de la obra radica en la manera de contar la historia, pues David Velázquez no solo se centra en la investigación per se, sino que se adentra en lo más profundo de la mente de K. La maestría con la que lleva a cabo esta tarea reside en la amplia documentación que ha llevado a cabo en el panorama psicológico y su perfecta ejecución en la trama.

"Si bien es probable que haya muchos factores que contribuyan al comportamiento errático de una persona, comprender la causa raíz de tales comportamientos, que pueden tener un efecto negativo en la brújula moral de alguien, es esencial para una intervención eficaz".

El ritmo ágil y los giros argumentales que presenta la novela, tan inesperados como impactantes, harán de ella una lectura adictiva y absolutamente brillante en la que la venganza y la justicia serán los ejes principalesque motiven la mente criminal del protagonista. Una mente en la que coexiste la dicotomía entre el bien y el mal, su origen y el desencadenante que provoca que uno opere sobre el otro.

"Es parte de la naturaleza humana presentarnos de cierta manera para no exponer nuestras debilidades o vulnerabilidades. Creo que, desde pequeños, en cierto modo nos ponemos máscaras de diferentes maneras, dependiendo de la situación y de quiénes somos. Nuestro verdadero 'yo' a menudo se oculta bajo capas de expectativas sociales y la necesidad de encajar. Bajo esta máscara podemos ser lo que queramos, sin juicio ni miedo al rechazo".

Sin duda, una propuesta novedosa y arriesgada que promete asentarse con fuerza dentro del género.

'K' ya está disponible en librerías.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Grupo Veterinario UNAVETS anuncia tres nuevas adquisiciones que refuerzan su presencia en España Veritas participa en el MENA Rare Diseases Annual Meeting que se celebrará en Dubai del 3 al 5 de marzo Global Humanitaria ayuda en algunas de las zonas más desasistidas y afectadas por el terremoto en Turquía Casa de apuestas, ¿cómo calculan sus cuotas? La cuota es la parte más importante, ya que en esto se basa el negocio de estas empresas El escritor David Velázquez brilla con su debut literario 'K'