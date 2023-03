​'Un mundo sin hombres', de Sandra Newman Novela provocadora que rompe todos los esquemas establecidos Francisco Vélez Nieto viernes, 3 de marzo de 2023, 11:47 h (CET) El amor no es posesión. Es lo que lo diferencia esencialmente del deseo. El deseo muere… El amor es estar ontológicamente con el amado. Por sí la palabra da un poco de miedo. El enamoramiento es un fenómeno de la atención y no le sienta demasiado bien a la razón. … El amor te descubre, te revela.

-Ortega y Gasset-.

Se pueden contar muchedumbres los lectores y lectoras, de este mundo sin hombres, con una trama galopante que, de súbito, muestra cómo en ese mundo desaparecen todas las personas con cromosoma : amantes, amigos, hijos, padres.

Jane Pearson, de acampada con su hijo y su marido, se despierta por la mañana encontrándose con que ambos han desaparecido. Fenómeno cuya inquietante imaginación me lleva a recordar la magistral obra rebosante, historia de amor encarnada por Anna Karenina, del insuperable León Tolstoi. Inmensa tragedia y desafío social de una heroína de amor en defensa de la propia libertad de su existencia, que hasta el propio Lenin, poco dado a la lectura de literatura, posiblemente aconsejado de sus asesores, leyó, para descubrir en ella su dibujo real de la sociedad rusa ,él tenía que derrotar para su explosiva Revolución comunista.

Siendo una muestra del hecho real de las mejores novelas de la historia, desde Rojo y negro, amores y ambiciones que se entremezclarán en su vida, urdiendo los hilos de una trama que desembocará en tragedia.

En España disfrutamos con La Regenta. obra cumbre de Clarín y de la novela española del siglo XIX, la segunda de la literatura española y uno de los máximos exponentes del naturalismo y del realismo progresista. Asimismo, la crítica ha venido señalando, desde el momento de su publicación, los vínculos entre La Regenta y Madame Bovary Madame Bovary (1857), del escritor francés Gustave Flaubert.

Lolita es la novela más conocida del escritor de origen ruso, nacionalizado estadounidense, Vladimir Nabokov publicada por primera vez en 1955, que trata sobre la relación de un pedófilo de 40 años y su hijastra de 12 años. No exenta de polémica, es considerada por muchos críticos y académicos, magistral.

Cinco horas con Mario es una novela del escritor español Miguel Delibes publicada en 1966. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico El Mundo. La trama gira en torno a las vivencias de Carmen Sotillo con su recién fallecido esposo, Mario Díez.

Una mañana, Jane Pearson se encuentra un mundo totalmente distinto, uno en el que todos los hombres han desaparecido, incluidos su hijo y su marido. Mientras los busca, sin perder la esperanza de traerlos de vuelta, ante ella surge una sociedad nueva, mejor, más feliz y segura que la anterior. Jane se enfrentará así a un gran dilema: tendrá que decidir si quiere ayudar a los hombres a regresar o si prefiere seguir viviendo en un nuevo mundo sin ellos.

Esta es una novela provocadora que rompe todos los esquemas establecidos. No es un feminismo al uso y manejado políticamente. Se trata del desafío con toda la consecuencia. El lector tiene la palabra. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​'Un mundo sin hombres', de Sandra Newman Novela provocadora que rompe todos los esquemas establecidos "Pohema. Instantes de versista guerra” Poesía 'El contrato moral: nuevo pacto de naciones' Reseña literaria «Al lector no hay que acercarse solo con afán pedagógico, hay que presentarle una historia que pueda apasionarle» Entrevista realizada al escritor sevillano Juan Ramón Biedma, tras la publicación de su nueva novela titulada 'Crisanta' Pobre de esa humanidad que busca la perfección Reseña del poemario “Un mundo de sombras”, de Mª Beatriz Muñoz