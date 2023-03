¿Por qué es importante que los clientes tengan una buena experiencia?, por SVAE Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 20:36 h (CET) El servicio de secretaria virtual está ganando afiliados en las empresas más relevantes. Con múltiples ventajas para ellas, este trabajo es cada vez más demandado para mejorar la experiencia de sus clientes y acabar de fidelizarlos.

La atención telefónica es la primera impresión que los clientes se llevan de una empresa. Gracias a SVAE, la mala imagen que da una llamada no contestada puede ser revertida por profesionales que atenderán eficientemente a los usuarios. El hecho de mantenerse activa las 24 horas los 7 días de la semana retiene al cliente, quien no tiene forma de ir a otra empresa a contratar el mismo servicio, porque siempre será bien atendido.

La satisfacción de las empresas está garantizada con SVAE El servicio de SVAE no es el de recepcionista. No forma parte del staff de la empresa ni trabaja presencialmente allí. Los secretarios/tramitadores virtuales atienden las llamadas desde cualquier parte del mundo. Pueden lidiar con los mismos problemas, responder llamadas, anotar citas y gestionar agendas, para lo que también sigue el mailing. Es por estas cosas que las compañías solicitan su servicio. Obtienen las funciones de una persona como si fuese parte de su personal, realizando el mismo trabajo, pero a menores costes (salarial e impositivo, por citar algunos) y es ideal si se cuenta con espacios reducidos.

Por otra parte, los conocimientos y experiencia de los tramitadores virtuales de SVAE hacen que el usuario no se imagine que está hablando con una persona ajena a la empresa. Mejora el servicio al atender todos los días en todo momento; no se pierden llamadas y el usuario sabrá que siempre puede contar con la empresa para resolver dudas, realizar reclamos y sacar turnos en casos de que así se necesite.

Las empresas pueden monitorear el servicio de atención de los tramitadores de SVAE. Al darse cuenta de su calidad, se olvidarán de este sector de la empresa para concentrarse en el día a día y en desarrollar otro tipo de estrategias o dedicarse a actividades que considere más importantes.

SVAE es más grande de lo que parece Con la sede central en Valladolid, SVAE cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones para las empresas con el servicio de asistente virtual. Actualmente, tiene dos plataformas a nivel nacional con más de 2.500 centros en servicio, cubriendo cualquier necesidad de gestión y adaptándose a las necesidades de cada empresa.

Ofrece también secretarías virtuales para despachos de abogados, administradores de fincas, empresas de mantenimiento, clínicas sanitarias o servicios técnicos 24 horas.

SVAE mejora la calidad de servicio de la empresa. Eficaz, personalizado para cada negocio y a bajos costes, aporta las soluciones adaptadas a las necesidades de cada compañía.

