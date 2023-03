Uno de cada dos españoles ha opositado o está pensando opositar Según el estudio 'El peso del opositor en España', el 74% de los españoles considera que ser funcionario permite tener una calidad de vida mejor Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 2 de marzo de 2023, 13:17 h (CET) OpositaTest acaba de presentar El peso del opositor en España, que arroja luz, por primera vez, sobre el volumen de opositores en España, así como su distribución geográfica, situación económica y motivaciones. El estudio ha sido realizado por Netquest durante el pasado mes de enero de 2023 sobre una muestra representativa de 2.000 personas residentes en España de entre 18 y 55 años.



“Conocer al opositor en España es conocer a la mitad de los españoles activos, según desvelamos en nuestro último estudio. OpositaTest llega al millón de opositores en su comunidad desde 2015 y nos resulta muy relevante dimensionar este perfil, algo que nadie ha hecho hasta hoy. Con ello, ponemos en relevancia la figura del opositor y continuamos nuestra labor de acompañarlos en el proceso de conseguir su sueño” señala Jonathan García, CEO de OpositaTest.

Cerca de 7 millones de españoles han opositado o están opositando

Según el estudio de Opositatest, uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años, ha preparado o está pensando en preparar oposiciones. El 29% ha opositado o está opositando y un 22% se plantea opositar en un futuro próximo. El número estimado de opositores en España, que declaran haber opositado o estar opositando es de cerca de 7 millones (6,8) entre la población de 18 y 55 años que es de algo más de 23 millones (23,2).

Comunidades Autónomas con más opositores: Andalucía 21,6%

Comunitat Valenciana 11,2%

Madrid 10%

Castilla y León 6,8%

Castilla-La Mancha 6,4%

Catalunya 6,0%

Canarias 5,6%

Galicia, País Vasco 5,2%

Aragón, Extremadura 4,2%

Murcia 3,2%

Navarra 2,4%

Principado de Asturias 2,0%

Cantabria 1,6%

Illes Balears 1,2%

La Rioja, Melilla 0,8%

Ceuta 0,4%

En cuanto al peso de los opositores en cada comunidad autónoma donde tienen mayor presencia, por encima de la media nacional, es en Canarias (44%) y Aragón (42%) donde 4 de cada 10 personas entre 18 y 55 años oposita o ha opositado, seguidas de Castilla-La Mancha (37%), Castilla y León (33%), Andalucía (32%) y Galicia (31%). Mientras que en el resto el número de opositores está por debajo de la media, siendo Cataluña la que menos tiene (17%) seguida de Madrid (23%).

Más de 5 millones de españoles tienen intención de opositar

El interés por opositar en España crece un 10% de media, pasando de unos 2,9 millones de opositores en el último año, a más de 5 millones que tienen intención de opositar. El interés en opositar varía según la Comunidad Autónoma, en Madrid, Islas Baleares, Cataluña, Castilla y León, Murcia y Galicia es donde más ha crecido el interés, sin embargo, donde menos ha crecido es en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón y Navarra.

Una plaza de empleo público permitirá mejorar sus ingresos a 6 de cada 10 opositores

El 52% de los opositores afirman ser independientes económicamente. Entre los opositores menores de 35 años, 6 de cada 10 afirma que no era independiente económicamente cuando comenzó a opositar. El 30% de los opositores del último año afirman tener una situación económica buena o muy buena, el 45% regular y el 25% mala o muy mala.

Conseguir la ansiada plaza de funcionario permitirá aumentar sus ingresos a 6 de cada 10 de los opositores del último año. Las expectativas de los que están pensando opositar son menores, el 56% consideran que mejorarán su situación económica y el 14% piensa, incluso, que reduciría sus ingresos al conseguir la plaza de funcionario.

En Canarias el 45% piensa que siendo funcionario mantendría sus ingresos. 6 de cada 10 castellano manchegos y andaluces creen que siendo funcionarios mejorarían sus ingresos.

7 de cada 10 españoles considera que ser funcionario permite mejor calidad de vida

Una gran mayoría de españolas afirma que ser funcionario les proporcionará una mejor calidad de vida que la que ofrecen la mayoría de los empleos. La estabilidad laboral es el principal motivo por el que opositan, así lo afirma el 65% de los españoles que han preparado o piensan preparar una oposición, un ansiado puesto fijo más allá del salario. El aspecto más importante en la elección de trabajo es para opositores y no opositores la conciliación laboral y la estabilidad para los opositores del último año, aspectos por encima del sueldo, del desarrollo profesional, la flexibilidad de horarios y el ambiente laboral, el aspecto menos valorado. “Este dato puede llamar la atención ya que, a pesar de que la mitad de ellos tiene un empleo declara que busca estabilidad, una señal clara de que su contrato no les ofrece seguridad y certeza, siendo este aspecto el que más valoran de un empleo, por encima del salario” señala Jacobo Fariña, responsable de comunicación de OpositaTest.

La estabilidad, conseguir un puesto fijo, tiene mayor relevancia en Andalucía y Murcia, mientras que en Cataluña dan mayor importancia al desarrollo personal y profesional.

Teniendo en cuenta que la estabilidad y la conciliación laboral son los aspectos más deseados a la hora de buscar un empleo, no es de extrañar que el 74% de los españoles considera que ser funcionario permite tener una calidad de vida mejor que la que ofrecen la mayoría de los empleos, un 86% en el caso de los que han opositado en el último año.

En Castilla y León es donde consideran en mayor medida que ser funcionario permite tener una mejor calidad de vida, mientras que en Aragón y Cataluña menos. Si analizamos esta afirmación por edad, los jóvenes entre 18 y 24 años son los que menos de acuerdo están con ella. NORMAS DE USO

