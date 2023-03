Jorge Muñoz Parral enuncia los cinco mandamientos (no tan) espirituales del dinero En sus redes habla de retos, de mantras, de consejos financieros y de un gran compendio de hacks mentales y tips Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 2 de marzo de 2023, 12:59 h (CET)

Quien conoce o sigue en Instagram a Jorge Muñoz sabe que todo lo que pone en marcha, funciona. Buen ejemplo de ello es su último libro, El Código de la Abundancia, que en tan solo dos meses ya ha conseguido escalar a las primeras posiciones de Amazon y convertirse en un verdadero Bestseller del género.

Pero no es lo único que comparte con sus casi noventa mil seguidores. En sus redes habla de retos, de mantras, de consejos financieros y de todo un compendio de hacks mentales y tips que buscan inspirar y mejorar la relación con el dinero, la salud o el amor, entre otros. Y todo desde sus vivencias y su éxito personal. “Uno de mis mentores me enseñó que el dinero es espiritual, así que decidí crear los cinco mandamientos del dinero” explica.

Los 5 mandamientos del dinero

• El dinero se crea en la mente. No es la primera vez que se enuncia esto. Ya lo han hecho antes Napoleon Hill o incluso Trump. El primer paso para ganar más dinero es, sin lugar a dudas, pensarlo. El pensamiento y la imaginación son ilimitados y las visualizaciones acaban funcionando. El año pasado, de hecho, fue el que más nuevos millonarios se crearon en la historia. Y la economía no era propicia para ello. El dinero es un juego mental que se activa cuando se pasa a la ofensiva, es decir, cuando se deja de plantear en términos de ahorro y de reducción de gastos y se empieza a ver como una herramienta para conseguir más. Hay que arriesgar, en la medida de las posibilidades de cada uno.

• Se atrae lo que se da. “Paradójicamente, las personas más ricas de este planeta son las que más donaciones dan a lo largo del año” comenta Jorge. Según las antiguas tradiciones, la caridad es clave para activar la riqueza. Fuera de la parte metafísica de este concepto, lo cierto es que si se aporta el mayor valor, el dinero acaba llegando como consecuencia.



• Amarás al prójimo…rico. O al menos se le respetará. Las críticas a las personas ricas o adineradas son la tónica habitual incluso desde estamentos elevados hoy en día y eso proyecta frustración y un mal concepto del dinero. Es necesario alegrarse por el que consigue el éxito porque de ahí se comprende que es posible, y se inspira para seguir el ejemplo. Todo se trata de un juego de energías, tener o no tener.

• “Quiérete, confíate”. Creer en uno mismo, sanar el autoconcepto, dejar de juzgar o menospreciar y tener la confianza para ir a por los objetivos, ya sean de riqueza, de amor o de crecimiento son claves y provocan atracción en el entorno. Dejar atrás la autocrítica y las personas que lastran es clave para conseguir avanzar. “Para ser rico se tiene que querer serlo, pero (muy importante) que la felicidad no dependa de ello. Apuesta por hacer cosas disruptivas que te sitúen donde quieres, aunque no tengas los recursos en ese momento” cuenta Muñoz.



• El secreto de la riqueza es, en realidad, la gratitud. Esa era una de las máximas de sir John Templeton, una de las personas más ricas de EEUU. La gratitud es la forma de romper con el egoísmo y mejora la salud emocional, otorgando paz con uno mismo y su entorno. NORMAS DE USO

