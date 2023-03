Las bodas en 2023 apuestan por pajaritas y corbatas originales Emprendedores de Hoy jueves, 2 de marzo de 2023, 11:59 h (CET) Pitas, Pitas Pajaritas es una original web española, con más de 10 años de trayectoria en el diseño y confección artesanal, de complementos originales como corbatas originales, gemelos y pajaritas para hombre, las cuales son un elemento indispensable para la temporada de bodas 2023.

La tendencia para aquellos que desean conseguir un estilo diferente, único y original en ocasiones tan importantes como eventos familiares, bodas, bautizos o comuniones.

Con más de 400 estilos de pajaritas y corbatas disponibles en la web, la compañía se inspira en la combinación de elementos como la elegancia, la exclusividad, la originalidad y el toque divertido y friki.

Bodas con personalidad Actualmente, la elección de los trajes y accesorios que llevan los hombres para el día de su boda se basa principalmente en el estilo personal y marcado de cada uno de ellos.

Por ello, Pitas, Pitas Pajaritas ha confeccionado una cantidad de pajaritas y corbatas para todos los gustos, de diversos colores, con temáticas que van desde series de televisión y películas, hasta personajes representativos de dibujos animados, ciudades del mundo, estaciones del año, frutas, animales, videojuegos, etc.

Por ejemplo, las pajaritas frikis de diseño exclusivo y único. Normalmente, se utiliza el tejido Burlington, es decir, mezcla de poliéster y algodón, para aumentar la resistencia, durabilidad y mantiene los colores intactos tras los lavados. La recomendación de la marca, es que si se quiere lucir una pajarita friki, es preferible que los hombres la luzcan con camisa blanca y traje oscuro para resaltar su diseño.

Por ejemplo, la pajarita comecocos es la más vendida de la página. Su diseño es en poliéster, con fondo negro y todos los personajes de este reconocido videojuego de los años 80. Con una valoración media de 5 estrellas, es una de las más apreciadas y queridas por los clientes de Pitas, Pitas Pajaritas.

Además, también confeccionan pajaritas más clásicas y con estilo más sobrio. Por ejemplo, las pajaritas con motivos florales. En su mayoría, estos diseños son en algodón y se asemejan más al estilo barroco. Es ideal vestirlas con camisa blanca, para aquellos más conservadores.

Por otro lado, se puede elegir que la pajarita llame la atención, y se elija una con el fondo amarillo, las pintas del mismo color y los ocres por ejemplo de la pajarita Glitter, la convierten en el accesorio más elegante para el traje de boda masculino. Elaborada en 100 % algodón, es aconsejable combinarla con trajes o chaquetas negras, grises, azules o marrones.

Todas las pajaritas y corbatas son unisex, tanto hombres como mujeres pueden optar por un complemento único y original para verse diferente y dar un toque de exclusividad a su outfit.

Esto es lo que están demandando a la empresa en todas las bodas de 2023, los futuros matrimonios buscan elementos únicos y diferenciales que marcarán la tendencia de la temporada.

Conservación e información adicional Todos los complementos de Pitas, Pitas Pajaritas deben tener ciertos cuidados. Se recomienda que el lavado se lleve a cabo a mano o a máquina con temperaturas bajas y programas delicados. Además, a la hora de planchar debemos tener cuidado de hacerlo con un paño por encima para evitar brillos. Desde Pitas, Pitas Pajaritas, se recomienda además usar detergentes sin fosfatos y no mezclar con otras prendas para no modificar sus colores.

