Evaluaciones del talento multiciencia para profesionales, con TTI Success Insights Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 15:42 h (CET) El mayor potencial que puede tener una empresa es su personal. Un buen equipo de trabajo no se logra de un día para otro, sino que requiere de una intensa tarea en la que cada detalle resulta fundamental.

Si las compañías cuentan con un servicio específico de evaluaciones de talento, va a ser mucho más fácil elevar su productividad y logro de objetivos dentro del mercado. Este es el objetivo de TTI Success Insights, la firma que se dedica desde hace más de 40 años al negocio de la evaluación objetiva del talento para la contratación, retención, desarrollo y gestión de profesionales

El sistema DISC y los Motivadores, dos estrategias esenciales para la evaluación de talento Existen un total de 5 ciencias que se ocupan de medir el talento del ser humano: comportamiento, motivadores, habilidades, inteligencia emocional y creencias.

La herramienta DISC es el principal elemento de comportamiento del mundo y se centra en medir cuatro dimensiones de la conducta; dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. A través de este proceso, la empresa toma conciencia de cómo el trabajador responde a los desafíos, al contacto personal, al ritmo de los cambios y a las normas o procedimientos. En TTI Success Insights elaboran cuatro documentos diferentes que se basan en los perfiles de puesto, de selección, informes de equipo y también de entrenamiento y desarrollo.

Los motivadores son otra herramienta clave de evaluación de talento y permiten obtener información valiosa sobre los valores que incentivan a las personas. Este escrito de 14 páginas pretende estudiar lo teórico, lo utilitario, la estética, el aspecto social e individualista y el carácter tradicional. El proyecto TTI Success Insights proporciona motivadores para equipos de trabajo y coaching.

La importancia del equilibrio emocional para un mejor desarrollo del negocio La inteligencia emocional es la característica ideal de un líder de grupo. Ante un mayor nivel de IE, los puestos de liderazgo, gestión y negociación son más eficientes. Teniendo en cuenta el nivel de sensibilidad que supone el equilibrio emocional de un profesional, gozar de buenas condiciones en este ámbito representa una ventaja indispensable para un equipo de trabajo. Por medio de la investigación que realiza TTI sobre el bienestar emocional, se logra describir la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.

A su vez, el estrés laboral es otra de las mayores preocupaciones del sector empresarial. Si los empleados padecen dificultades físicas o psíquicas dentro de sus puestos, pueden reducir su nivel de productividad y, por ende, perjudicar el negocio. Para que esto no suceda, desde TTI Success Insights proporcionan herramientas para medir el estrés, las cuales tienen la capacidad de identificar 7 aspectos fundamentales que lo generan: demandas, esfuerzo, control, cambio organizacional, gerencia, apoyo social y estabilidad laboral.

Entendiendo que la conformación y consolidación de un equipo de trabajo representa un desafío cada vez más complejo, es de vital relevancia implementar las evaluaciones de talento multiciencia que ofrece TTI Success Insights, la empresa que busca no solo dar respuestas a directivos y supervisores, sino también a sus empleados.

