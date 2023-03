​La Andalucía del tópico y el bostezo Y llegó en este 28 de febrero día de nuestro Sur, humillado y ofendido de tanta ramplonería Francisco Vélez Nieto miércoles, 1 de marzo de 2023, 10:31 h (CET) “Si el pueblo andaluz no tiene conciencia de lo que es, nunca va a poder salir del hoyo en el que siempre ha estado”, Pilar Távora.

Erich Fried. (1921-1988). Poeta Austríaco procedente de una familia judía en una multitudinaria manifestación en Berlín cuando de la guerra de Vietnam (sus padres fueron asesinados por la Gestapo, preguntó a los cientos de miles de manifestantes “ Qué distancia existía entre Vietnam y El Guernica de Picasso).

Puede ser que a mis lectores asiduos y los que no lo son, les resulte repetitivo de este artículo, pero está poseído de su razonamientos tomados de la realidad oficial y política de Andalucía. Esa que nos sirve en bandeja el bostezo y la indolencia, que mirando hacia atrás sin ira, aunque bien molesta, choca, con los dichos y chabacanos del andalucismo folclorista de gamba en la mejilla, que nos está lloviendo a raudales. poblado de ignorancia calculada y tópicos alienadores del palabrerío premeditado en los tiempos que sufrimos, en el transcurrir cotidiano.

Cuando vivimos y debemos sentirnos solidarios con el pueblo ucraniano y con esos millones de familias bajo la agonía del exterminio , del despiadado fanatismo cruel de la Rusia de Putin y su régimen .que defiende una parte de Unidos Podemos, al igual que en tiempos pasados el estalinismo, incluso por una cierta intelectualidad ,fue elogiado y jaleado como bien para la humanidad.

Mientras ahora los partidos políticos se acusan de usurpar los organismos públicos, cuando están en la oposición, sobrando ejemplos en ambos casos. La desconfianza ciudadana aumenta y aparta a técnicos muy preparados de tal situación.

Es el ejemplo ridículo y manipulador de los pactos y cambios de fechas para conmemorar el día de la bandera de Andalucía, y los estatutos de Carmona. Frente a la Andalucía real enmarañada de mentiras conservadoras para llevarla a la alienación total. Por la línea estática que ignora los miles de fusilados en este sur, olvida, el también triste y enlutado exilio tras la caída de la II República con el triunfo del fascismo de Franco “Caudillo de España por la gracia de Dios” por la “Segunda Giralda de Andalucía” como bautizó José M. Pemán a Queipo de Llano.

Tomemos como ejemplo de andalucismo moderno, el exilio de miles de andaluces tras la caída de la Segunda República y la subida al poder de la nación de no necesita afirmarse con aspavientos patrióticos que no encajan con la realidad de nuestro pueblo.

Y llegó en este 28 de febrero día de nuestro Sur, humillado y ofendido de tanta ramplonería, mientras continúa estando a la cola de España. El discurso de Jesús Aguirre, que salvo al portavoz del Partido Popular, ha recibido todas las opines en contra de su contenido discurso patriotero de la insoportable y bochornosa enfermedad de la falsa Andalucía, como un triunfalismo agónico, propio modelo que nos espera para lograr un folklórico andalucista y seguir gobernando con la mentira y el conservadurismo disfrazado de democracia. Solo nos falta la Ayuso bailando un chotis y a Feeijo arrancarse por sevillanas al son de flauta gallega. NORMAS DE USO

