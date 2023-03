¿Cómo obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo?, por Centro Médico Bravo Emprendedores de Hoy miércoles, 1 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) El PER o Patrón de Embarcaciones de Recreo es un título que permite a las personas navegar barcos de motor y de vela de hasta 15 metros de eslora. Para obtener este título patrón de barco es necesario que las personas cumplan una serie de requisitos, como aprobar un examen teórico, realizar prácticas de seguridad y completar un reconocimiento psicofísico.

En el Centro Médico Bravo, las personas pueden realizar el examen médico-psicotécnico, el cual es avalado por el gobierno de España y las entidades que entregan el certificado.

Los pasos para obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo En la actualidad, existen cada vez más personas interesadas en navegar sus propios barcos para realizar actividades náuticas con sus familiares y amigos. Sin embargo, debido a los accidentes generados en los últimos años por aficionados de este mundo, el gobierno exige una serie de requisitos que son indispensables para manejar embarcaciones de manera legal. Estos dependen del título que el navegante desee, siendo los del PER 6 en específico. En primer lugar, el interesado debe ser mayor de edad, pasar un examen teórico y práctico y navegar, al menos, 16 horas. A su vez, es necesario que hagan un curso de radio operador de corto alcance en una escuela oficial y un examen psicofísico para determinar sus condiciones mentales. Los especialistas en psicología y medicina del Centro Médico Bravo realizan dicho examen psicológico en sus instalaciones en Madrid, las cuales cuentan con equipos de tecnología avanzados.

Examen médico-psicotécnico para obtener el PER El control de embarcaciones de recreo es una actividad que debe realizarse de forma segura, ya que de no ser así puede traer graves consecuencias al piloto y sus tripulantes. Por ello, es obligatorio pasar una serie de pruebas psicológicas que determinen si el navegante sufre de trastornos o enfermedades mentales antes de otorgarle el título patrón de barco.

A su vez, los especialistas a cargo del test evalúan si el mismo tiene problemas de conducta o cuenta con alguna condición que le impida tomar el mando de un barco de manera correcta. Actualmente, este examen psicofísico incluye pruebas visuales, auditivas y una serie de tests psicológicos. Es importante mencionar que dicho examen es similar al exigido por la Dirección General de Tráfico, por lo que quienes tienen renovado su carnet de conducir en menos de 2 años aprueban este reconocimiento psicológico. El Centro Médico Bravo es reconocido por prestar soluciones en la obtención y renovación de todos los permisos de conducir existentes desde la A hasta la E.

Los profesionales de psicología del Centro Médico Bravo tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para evaluar a sus pacientes y ayudarlos a obtener su carnet de conducir y título patrón de barco. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con un servicio de atención personalizado para aclarar las dudas de los futuros navegantes antes de solicitar el test.

