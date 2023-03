¿Qué depara el Motorbeach Festival 2023?, con Motorbeach

Para los amantes de las motos, este vehículo no solo es un medio de transporte, sino también una puerta para viajar por el mundo y vivir aventuras increíbles. Así lo destaca Motorbeach, una empresa especializada en organizar este tipo de experiencias, la cual está preparando un importante encuentro para este nuevo año.

Se trata de la décima edición del Motorbeach Festival 2023, un evento que se realizará por segundo año consecutivo en la comarca de Pinares. Este encuentro incluye numerosas actividades e iniciativas, que tienen como eje central a las motos, la vida playera y las bandas de rock alternativo.

Las novedades que trae el Motorbeach Festival 2023 La edición 2023 del Motorbeach Festival se realizará entre el 13 y el 16 de julio en la comarca de Pinares, Vinuesa. Esta localidad ofrece un entorno paradisíaco para los amantes de las motos, donde se espera un encuentro masivo con presencia de freeriders de toda Europa. Todos ellos podrán disfrutar de diversas actividades, como circuitos homologados de Flat Truck y Enduro vintage, así como el emocionante espectáculo Wall of Death Gypsy y una entretenida variante de fútbol en moto.

El evento también contará con diversas atracciones propias del mundo motorizado, como motos personalizadas, monstruos oxidados, aparatos rodantes, artesanía móvil y varias otras extravagancias. También tendrán en exhibición diversos productos y accesorios de algunas de las marcas artesanas más creativas y reconocidas en el mundo del motociclismo. Todo esto estará complementado por una excelente cartelera musical, con notables artistas del rock y los géneros alternativos. Este año, el repertorio abarca estilos como el Soul de Bell Rays, el Rock psicodélico que caracteriza a The Lords of Altamont o el fascinante sonido de The Quireboys, junto con varias bandas nacionales y un amplio set de DJ.

Un evento que busca conmemorar el espíritu del motociclismo de la mejor manera Este Motorbeach Festival 2023 constituye el décimo aniversario de este encuentro, razón por la cual sus organizadores buscan aportar un toque especial al evento, además de la calidad y variedad de atracciones que lo caracterizan. Para ello, cuentan con una estricta planificación en la distribución de área, eventos y atracciones, la cual se puede revisar en su página web para planificar adecuadamente la estancia en el evento.

También ofrecerán opciones de viajes dentro del festival, desde su Adventure Zone, con el objetivo de impulsar a los asistentes a realizar esas travesías especiales que siempre han soñado. Además, incluirán un evento conmemorativo llamado You’ll Never Walk Alone, en conmemoración de aquellos amigos y compañeros que se han ido.

Todo esto se llevará a cabo dentro de un profundo marco de respeto hacia la localidad que los acoge y su respectivo entorno, el cual constituye un elemento fundamental para llevar a cabo este tipo de reuniones. Es por ello que piden a sus participantes colaborar de la mejor forma con este compromiso, para aprovechar al máximo el evento y poder disfrutar de estos paisajes en futuras reuniones.