Un innovador programa más allá del español lleva a la educación bilingüe a otro nivel en Brasil Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 13:37 h (CET) Grupo Base Educación y la editorial Vicens Vives presentan un sistema de complementación curricular 100% en español que convierte a los colegios socios en un sistema internacional plurilingüe Considerado uno de los principales referentes en el área de la educación y la innovación pedagógica en España, Grupo Base Educación, con 60 años de experiencia en el sistema educativo español y 8 colegios privados en el territorio ibérico, une fuerzas con la renombrada editorial de materiales educativos Vicens Vives, para lanzar un programa internacional con una metodología innovadora para desarrollar el idioma español con alumnos de secundaria de colegios privados. Este es el Programa B. E. (Bachillerato España), un sistema de complementación curricular que transforma la escuela asociada en un centro internacional plurilingüe con un currículo dual.

El programa B.E se implanta en el primer colegio extranjero, Colegio Oshiman de Sâo Paulo en Brasil, gracias al apoyo de la embajada de España en Brasil. A su inauguración acudió su Excelentísima Señora Embajadora de España en Brasil, Mar Fernández-Palacios, su ilustrísimo Señor Cónsul General de España en Sâo Paulo, Miguel Gómez de Aranda; su Ilustrísimo señor consejero de Educación de la Embajada de España en Brasil, Pedro Cortegoso, la directora del Colegio Oshiman, Mayumi Kawamura Madurño Silva; Don Jaume Vicens, CEO de la editorial Vicens Vives y Don Jaime García Crespo CEO de Grupo Base Educación.

Desarrollado a partir de itinerarios de aprendizaje que contemplan situaciones y problemas del mundo globalizado del siglo XXI. El lanzamiento del programa en la educación brasileña marca la expansión de los negocios del Grupo Base Educación y se realiza en asociación con el Colégio Oshiman, una escuela tradicional ubicada en São Paulo.

El Programa B.E está pensado para jóvenes de 1ºESO hasta el último año de bachillerato, permite que los estudiantes aprendan el idioma español a través de experiencias reales y explorando los recursos del Design Thinking, un método que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, emprendimiento y trabajo colaborativo.

El programa está estructurado por una secuencia de itinerarios de aprendizaje. En otras palabras, son secciones temáticas basadas en los intereses e inquietudes de los estudiantes. Temas sociales y globales del siglo XXI, tal como la sustentabilidad, el medio ambiente, problemáticas sociales y de actualidad. Los desafíos que el programa propone a los alumnos brindan la oportunidad para desarrollar habilidades importantes para su formación como ciudadanos y profesionales.

Al finalizar el Programa B.E. el estudiante recibe un diploma emitido por Grupo Base Educación. Además, se inicia el proceso de homologación de su título local para que el alumno, si lo desea, pueda entrar en los procesos de selección de las universidades españolas.

La propuesta es de un programa internacional innovador, plurilingüe y con currículo dual que prepare a los estudiantes para ingresar con mayor facilidad a las universidades españolas y europeas, en busca de mejores calificaciones para el competitivo mercado laboral globalizado. Se trata de proporcionar a los alumnos una inmersión total en la cultura maker, además de ofrecer un entorno estimulante para el desarrollo de nuevos líderes.

Desde el punto de vista pedagógico, representa una oportunidad de apertura. No se trata únicamente del acceso a las universidades españolas, algo fundamental y de suma importancia, sino de ofrecer un programa que ofrezca un trabajo pedagógico transformador, centrado en la interdisciplinariedad, la resolución de problemas, la creatividad, la cooperación y el diálogo.

La elección de lanzar el B.E. en Brasil es estratégica porque una reciente investigación realizada por el Instituto Cervantes de Brasil señala que ya hay más de seis millones de estudiantes en cursos de español y más del 51% de los estudiantes que hicieron el Examen Nacional de Bachillerato (ENEM por sus siglas en portugués: Exame Nacional do Ensino Médio) en 2020 eligieron el idioma español para responder a las preguntas de lengua extranjera del examen de ingreso.

En este sentido, la propuesta va mucho más allá de solidificar el aprendizaje de una segunda lengua. Es una propuesta transformadora para el modelo de negocio de las escuelas, ofreciendo una posibilidad única con el sello de aprobación de las organizaciones educativas del gobierno español, haciendo que las escuelas asociadas sean más competitivas para el mercado. Con esta iniciativa literalmente se saca a la escuela, a sus docentes y alumnos de su zona de confort, elevando la experiencia educativa a un nuevo nivel.

Sobre Grupo Base Educación

Grupo Base Educación nace en el año 2000, fundado por un grupo de profesionales del sector educativo con la vocación de gestionar y desarrollar proyectos educativos diferenciales, implantando un modelo propio de gestión a centros educativos en el ámbito español. Comienza su andadura con la implantación de un modelo propio de gestión en el prestigioso centro educativo Colegio Base International School.

A esta primera incorporación le sucedieron, en el año 2006, la incorporación de Colegio Internacional Ausias March de Valencia y el Instituto de Desarrollo Directivo e Innova International.

En el año 2010 y 2011 se impulsaron los proyectos Humanitas Bilingual School Tres Cantos y Torrejón y en 2014 la incorporación de The American School of Las Palmas. En 2015 y 2016, se incorporan a la estructura de Grupo Base Educación, el colegio privado Legamar International School y colegio concertado Árula.

En 2019 también a través de un acuerdo de gestión integral se incorpora el Colegio Nova Hispalis.

En el año 2022 se incorporan los Colegios Teresianas y Brewster.

La vocación del Grupo es participar en proyectos específicos del sector, imprimiéndoles una característica propia que se fundamenta sobre el principio de calidad y excelencia. Es por ello que todos sus centros cuentan con certificados y acreditaciones de calidad (ISO, EFQM y/o Modelo Iberoamericano) que atestiguan la ineludible visión del Grupo de participar en proyectos de éxito y proyectos en los que la responsabilidad hacia la sociedad presente y del futuro les permita desarrollar sus principios educativos, éticos y de gestión empresarial.

