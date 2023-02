Guerra por el cliente en banca: datos, inteligencia y geolocalización frente a la subida de tipos Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 10:37 h (CET) "Location Analytics es una gran oportunidad para el sector financiero", dice Fernando Pérez Brezo, socio de JAKALA Iberia El sector financiero español está reaccionando con enorme rapidez a la subida de tipos de interés y vive, en este arranque de 2023, una auténtica guerra por el cliente en la que las nuevas herramientas digitales están jugando un papel esencial. Llega marzo y, como señaló recientemente Christine Lagarde, el Banco Central Europeo va a elevar los tipos de interés en medio punto. La propia Lagarde sugirió que en mayo podrían alcanzar el 4%.

El terreno digital es uno de los principales campos de batalla de esta guerra por la captación masiva de nuevos clientes y la fidelización de los propios. Datos, tecnología, hiperpersonalización, geolocalización… son las herramientas que están demandando con urgencia las principales entidades financieras en este inicio de año, según las consultoras digitales del sector.

Cumplido un año del inicio de la guerra en Ucrania y sin un final cercano a la vista, la inflación se mantiene en niveles altos y la perspectiva es que el precio del dinero siga subiendo. Esta es, por ahora, la foto de 2023. "Todo ello se traslada en más incertidumbre y presión para el consumidor final", dice Fernando Pérez Brezo, socio de JAKALA Iberia y responsable del sector financiero de esta compañía especializada en el análisis de datos y su activación a través de la tecnología para optimizar estrategias de ventas digitales y desarrollo de cliente.

Un contexto, el de este inicio de año, que cambia la visión del sector: "El sector financiero -señala Fernando Pérez Brezo- se ha centrado en los últimos años en clientes y productos de alta vinculación y rentabilidad (nóminas, hipotecas…), pero las nuevas circunstancias nos devuelven a una situación en la que los depósitos y los productos más sencillos vuelven a ser rentables para las entidades. Los clientes, por su parte, siguen abriéndose a tener múltiples cuentas en diferentes bancos". Los consumidores buscan y tienen la capacidad de cambiar de entidad con rapidez o de solucionar los problemas urgentes que le surjan. Y, todo, con un simple click en su móvil.

Bancos y aseguradoras están, pues, reaccionando con celeridad a este reto inicial de 2023, que será, con toda probabilidad, la tendencia de todo el año. "Vemos un aumento de la presión competitiva entre bancos para captar clientes de la competencia a través de nuevos productos, nuevos tipos de depósitos... La banca vuelve este año a la captación masiva de clientes y los datos y la tecnología son esenciales para hacerla más eficiente en un entorno de competencia creciente", afirma el responsable del sector financiero de JAKALA Iberia.

Captación y fidelización

Conocer muy bien al cliente propio o al potencial es la mejor forma de acercarse a él: "Los bancos nos están demandando -cuenta Fernando Pérez Brezo- mayores esfuerzos en el terreno del dato y la tecnología para generar mayores capacidades de inteligencia con las que optimizar los procesos de captación de clientes, pero también nuevas formas de vincular a los actuales con nuevas vías de relación".

"Es esencial -continúa- generar capacidad de diferenciación más allá del producto bancario y conseguir una identificación más cualitativa que actúe como barrera de salida". Para Fernando Pérez Brezo, "desarrollar la marca, optimizar experiencias y generar conversaciones ‘one to one’ con el consumidor son capacidades críticas no solo para la captación de nuevos clientes sino también para la fidelización de los propios".

La tecnología del dato aplicada al cliente con impacto directo en el negocio permite ya no sólo la personalización de las estrategias. Se habla ya, con claridad, en el sector financiero como en otros, de la hiperpersonalización, dado el detalle quirúrgico de conocimiento del consumidor final al que se llega gracias a modelos eficientes.

Location Analytics llega a la banca

En este sentido, la geolocalización entra de lleno en juego como una de las grandes tendencias del sector financiero para 2023. "Tenemos que enriquecer nuestros datos para alimentar y mejorar los modelos propios con datos de terceros integrando los de geolocalización. Location Analytics es una gran oportunidad para los bancos", explica Fernando Pérez Brezo.

En definitiva, llegar con más detalle a los propios clientes y, además, detectar y captar en el mercado las oportunidades de arrebatar clientes a otras entidades. Una guerra abierta donde la rapidez también cuenta. "El objetivo de los bancos es, claramente, en este 2023, generar confianza en su cliente y despertarla en un potencial cliente que esté en la competencia" señala el responsable del sector financiero de JAKALA Iberia.

Sobre JAKALA Iberia

JAKALA Iberia trabaja en la intersección de negocio, data, tecnología y diseño para activar experiencias con impacto demostrable en el P&L de sus clientes. Como Value Accelerator Partner amplifica la captura de valor en entornos digitales y ofrece soporte estratégico, analítico, digital y tecnológico. Entre sus clientes están las principales corporaciones de banca, retail, medios de comunicación, industria, viajes, seguros o energía. JAKALA Iberia cuenta ya con 300 personas duplicando en apenas un año su plantilla en España y Portugal. JAKALA Iberia forma parte del grupo JAKALA, uno de los players independientes de martech más importantes del mundo, con sede en Milán. El grupo opera en más de 30 países y ha alcanzado una facturación de 400 millones.

