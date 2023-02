La nueva colección primavera verano de Popa Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 09:56 h (CET) Inspirada en los iconos de finales de los 60 y 70. Llega una colección llena de simbolismos y novedades Popa que es el resultado de artesanía, tradición familiar, comodidad, estilo mediterráneo, tendencia y un fuerte sello Made In Spain, para esta primavera 2023 presenta un pequeño avance de una de sus colecciones más espectaculares.

Se empieza con el universo sneaker que viene pisando fuerte; diseño, tecnologías, materiales y estilo se unen para crear una colección llena de tendencias sin dejar atrás los básicos que siempre están presentes.

Uno de los colores más demandados esta temporada; Sneaker Carol Serraje Lavanda. Carol, es la sneaker que se caracteriza por sus cortes de diferentes materiales del mismo color y su prominente suela con detalles al tono. Creando un diseño exclusivo, original y a la última que no podrá faltar esta temporada.

El modelo que viene pisando fuerte; Sneaker Sangay Nylon rosa. El toque dorado lo hace diferente al resto. Aportando un plus de estilo.

La sneaker que nunca pasa de moda; Sneaker Vicort blanco. Un modelo clásico con detalles en el logo POPA. Su suela ultraligera y sus combinaciones de color son la combinación perfecta.

Por otro lado, las botas y los botines son las piezas fundamentales para afrontar la nueva temporada. Piezas versátiles que año tras año se actualizan con nuevas propuestas.

La bota Nuria es la renovada bota Cowboy que enamora por su diseño y comodidad. De serraje picado, siguen siendo uno de los zapatos más deseados y una opción perfecta para dar la bienvenida a esta nueva temporada.

El botín Lola es el más icónico de Popa que aterriza este año en material serraje picado con tacón de rafia para darle a los looks un toque diferente.

El botín Ari es la tendencia más inspiradora que surge con los botines de cuña; un calzado reinventando que son tan favorecedoras y elegantes como unos taconazos pero que tienen ese toque de practicidad y comodidad que los hace irresistibles.

Los botines de tacón bajo y ancho vienen pisando fuerte esta primavera. Fabricados en material de serraje picado dándole un toque boho chic como el modelo Cristina.

