La Guía Repsol 2023 acaba de calificar los mejores restaurantes de España La gala ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y del presidente de Repsol, Antonio Brufau Jaime Ruiz de Infante martes, 28 de febrero de 2023, 10:03 h (CET) David García y Juanma del Rey de "Corral de la Morería", y Fran Martínez junto a Cristina Díaz de "Maralba”.

Fran Martínez, del restaurante ‘Maralba’, en Almansa, y David García, de ‘Corral de la Morería’, en Madrid, son los nuevos 3 Soles Guía Repsol, con una cocina serena y emocional, que indaga en la tradición y alienta al descubrimiento del sabor más placentero.

La entrega de los Soles Guía Repsol, celebrada este lunes en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) bajo el lema ‘La cocina nos llena’, ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y del presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado: “La gastronomía es un bien común, que concentra la cultura, las costumbres y el saber de un territorio, y que enriquece todo el catálogo de productos turísticos que la Comunitat Valenciana puede ofrecer a aquellas personas que la visitan”.

Antonio Brufau, presidente de Repsol.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha asegurado durante la Gala que “la entrega de los nuevos 101 Soles Guía Repsol constata el excelente momento que vive la gastronomía nacional. El talento en las cocinas españolas se ha superado un año más. Son muy buenas noticias que un sector tan importante a nivel económico se haya recuperado y esté más vigoroso que nunca. Pocas cosas nos hacen tan felices en nuestra cultura como el compartir una buena mesa. España es una potencia gastronómica reconocida internacionalmente con aún mucho potencial por descubrir al mundo. Tened por seguro que desde Guía Repsol nuestra vocación es la de apoyar y fomentar que el sector turístico y gastronómico nacional sea cada vez más fuerte y conocido”.

Los nuevos 2 Soles

Todos ellos destacan por sus sólidas propuestas con una marcada identidad propia: ‘Ambivium’ (Peñafiel), ‘Amelia’ (Donostia), ‘Bo.Tic’ (Corçà), ‘Castell Peralada’ (Peralada), ‘ConSentido’ (Salamanca), ‘Deessa’ (Madrid), ‘El Lago’ (Marbella), ‘Garena’ (Dima), ‘Hika’ (Villabona), ‘Mantúa’ (Jerez de la Frontera), ‘Montia’ (San Lorenzo de El Escorial), ‘Nub’ (Costa Adeje), ‘O Camiño do Inglés’ (Ferrol), ‘Oba-’ (Casas-Ibáñez), ‘O´Pazo’ (Padrón), ‘Rekondo’ (Donostia), ‘Umiko’ (Madrid) y ‘Voro’ (Capdepera).

Hilario Arbelaitz de ‘Zuberoa’ (3 Soles Guía Repsol) y Abraham García de ‘Viridiana’ (2 Soles Guía Repsol) han sido distinguidos con un Sol de Honor. Ambos son referentes en el sector y a lo largo de su trayectoria han aportado modernidad desde el respeto y han dejado huella en varias generaciones de cocineros.

Con las nuevas incorporaciones, un total de 712 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol 2023 (43 Tres Soles, 164 Dos Soles y 505 Un Sol).

Por comunidades autónomas, Cataluña (105), Comunidad de Madrid (98), Euskadi (68), Andalucía (65), Comunitat Valenciana (58) y Castilla y León (58) son las regiones donde más Soles brillan.

Todos los nuevos restaurantes con calificación de 1 Sol

12 Tapas Un sol Sevilla

Acebuche Un sol Badajoz

Aleia Un sol Barcelona

Atempo Un sol Barcelona

Baserriberri Un sol Navarra

Bevir Un sol Palmas, Las / Gran Canaria

Borrego Un sol Murcia

Can Simoneta Un sol Balears/Islas Baleares / Mallorca

Carlos Oyarbide Un sol Navarra

Casa Arcas Un sol Huesca

Casa Bernardi Un sol Alacant/Alicante

Casa Pacheco Un sol Salamanca

Casa Taberna Un sol Segovia

Casas Colgadas Un sol Cuenca

Cobo Evolución Un sol Burgos

Come Un sol Barcelona

Comparte Bistró Un sol Madrid

Desde 1911 Un sol Madrid

El Alférez Un sol Cádiz

El Coto de Quevedo Un sol Ciudad Real

El Secreto de Chimiche Un sol Santa Cruz de Tenerife / Tenerife

Els Vents Un sol Alacant/Alicante

Enigma Un sol Barcelona

Er Estrangèr Un sol Lleida/Lérida

ERRO Un sol Bizkaia/Vizcaya

Espacio Montoro Un sol Alacant/Alicante

Espazio Oteiza - Akelarre Un sol Gipuzkoa/Guipúzcoa

Essentia Un sol Cuenca

Farragua Un sol Asturias

Fierro Un sol València/Valencia

Frases Un sol Murcia

Fraula Un sol València/Valencia

García de la Navarra Un sol Madrid

Goralai Un sol Zaragoza

Granja Elena Un sol Barcelona

Hamarratz Un sol Gipuzkoa/Guipúzcoa

Hogar del Pescador Un sol Alacant/Alicante

Kamín Un sol León

Kàran Bistró Un sol Córdoba

Kensei Un sol Santa Cruz de Tenerife / Tenerife

Kuma Un sol Bizkaia/Vizcaya

La Cartería Un sol Cantabria

La Casa de Manolo Franco Un sol Madrid

La Fábrica de Solfa Un sol Teruel

La Milla Marbella Un sol Málaga

La Posada del Laurel Un sol Rioja, La

La Trasiega Un sol Madrid

Laia Erretegia Un sol Gipuzkoa/Guipúzcoa

Lalola Un sol Sevilla

Lana Un sol Madrid

Les Amis Un sol Navarra

Lula by Aurora Torres Un sol Alacant/Alicante

Mandukar Un sol Badajoz

Married Cocina Un sol Asturias

Mesón El Centro Un sol Asturias

Mesón Sabor Andaluz Un sol Cádiz

Muxgo Un sol Palmas, Las / Gran Canaria

Nozomi Sushi Bar Un sol València/Valencia

Omakase Un sol Coruña, A

Pedro Martino Un sol Asturias

Pur Un sol Barcelona

Quatre Molins Un sol Tarragona

Radis Un sol Jaén

RavioXO Un sol Madrid

Re.Art Un sol Balears/Islas Baleares / Ibiza

ReComiendo Un sol Córdoba

Samsha Un sol València/Valencia

Señuelo Un sol València/Valencia

Slow & Low Un sol Barcelona

Tamarises Izarra Un sol Bizkaia/Vizcaya

Taste 1973 Un sol Santa Cruz de Tenerife / Tenerife

Tavella Un sol València/Valencia

Terra Un sol Coruña, A

The View Un sol Balears/Islas Baleares / Ibiza

Trasiego Un sol Huesca

Treze Un sol Madrid

Vandelvira Un sol Jaén

Versátil Un sol Cáceres

Yume Un sol Asturias

Zaranda Un sol Balears/Islas Baleares / Mallorca

Zazpi stm Un sol Gipuzkoa/Guipúzcoa

Zuara Sushi Un sol Madrid

Hika Gastronomiko Dos soles Gipuzkoa/Guipúzcoa

Garena Dos soles Bizkaia/Vizcaya

O Camiño do Inglés Dos soles Coruña, A

O'Pazo Dos soles Coruña, A

Montia Dos soles Madrid

El Lago Dos soles Málaga.

Rekondo Dos soles Gipuzkoa/Guipúzcoa

Umiko Dos soles Madrid

Nub Dos soles Santa Cruz de Tenerife / Tenerife

Oba Dos soles Albacete

Voro Dos soles Balears/Islas Baleares / Mallorca.

