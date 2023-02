Buscar talento internacional para desarrollar comunidad intercultural para escuelas de EE. UU. Emprendedores de Hoy lunes, 27 de febrero de 2023, 12:10 h (CET) Las chicas, gracias a la ley federal Title IX, tienen las mismas o incluso más oportunidades de becas deportivas y académicas en EE. UU.

Awex Education lanza las becas Girl power by Awex para ayudar a cientos de estudiantes a vivir el sueño americano.

El deporte femenino disfruta de becas de hasta el 100 % para estudiantes deportistas gracias a las becas de Awex Education.

La ley federal Title IX instaurada en 1972 en Estados Unidos garantiza que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en cuanto a lo referido a becas, esta ley determina que debe destinarse la misma cantidad de becas para los chicos y para las chicas independientemente de la cantidad de actividades, deportes y plazas de cada uno lo que da la oportunidad al deporte femenino de disfrutar de mayores porcentajes dado que hay más deportes y actividades masculinas entre los que repartir las ayudas.

Awex Education ha lanzado la beca Girl power by Awex en la que se repartirán 50 becas de entre el 50 % y el 100 % entre las estudiantes que cumplan los requisitos y sean aceptadas tras presentar su candidatura. Las estudiantes deben tener entre 12 y 18 años, un mínimo de un 6 de nota media y un nivel de inglés intermedio para poder presentarse, además deberán preparar un currículum de sus actividades extraescolares

Todas las estudiantes con beca Al resto de estudiantes que apliquen a la beca Girl power by awex y no consigan pasar el corte se les ofrecerá una beca acorde a su currículum personal. Mientras más completo es el perfil de las estudiantes, mejores son las oportunidades que pueden presentarse para ellas.

Cada año reciben decenas de solicitudes para poder reclutar estudiantes femeninas tanto en el apartado académico como en el deportivo, esta es una gran oportunidad para todas aquellas estudiantes que quieran disfrutar de una calidad educativa superior gracias a ayudas económicas, cuenta “William Touchard”, CEO de Awex Education.

Las estudiantes deberán registrarse en la página web de Awex Education para presentar su candidatura y en apenas unos días conocerán los resultados dado que las estudiantes serán aceptadas por orden cronológico de aplicación.

Las chicas tienen becas deportivas más altas que los chicos Una de las mayores ventajas para el deporte femenino son las becas ofrecidas por colegios y universidades americanas. Estas becas deben ser repartidas en igual cantidad para el deporte masculino y femenino. Hay deportes como el fútbol americano que no tiene la variante femenina y esto hace que los porcentajes aumenten sustancialmente en el deporte femenino.

Deportes femeninos como el fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, natación, waterpolo, hockey, equitación, esgrima, softball, atletismo, golf, remo, ski, gimnasia artística o lacrosse entre otros, disfrutan de becas gracias a este programa.

“Es notable la diferencia que hay entre las becas ofrecidas a las estudiantes, encontramos una reducción sustancial en los presupuestos para vivir experiencias similares que los chicos, es una experiencia que vale la pena aprovechar”, cuenta Javier García, uno de los directores de Awex Education.

El crecimiento del deporte femenino es un hecho, gracias a estas ayudas, jóvenes estudiantes deportistas tendrán la oportunidad de compaginar sus estudios con el deporte que les apasiona y disfrutar de increíbles becas gracias a ello.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inteligencia emocional sin estupideces ¿Cuál es la IA que hace vender más en Google? Quaddro, la nueva promoción inmobiliaria de EBROSA en el ensanche de Vallecas Visión Legal 360º satisface los requerimientos de extranjeros migrantes en Torrevieja y Alicante Buscar talento internacional para desarrollar comunidad intercultural para escuelas de EE. UU.