Exitosa protesta de PACMA por unas fallas sin la sangrienta tauromaquia Diego Nevado Martínez lunes, 27 de febrero de 2023, 11:13 h (CET)

El sábado por la mañana, el equipo de PACMA Valencia hicimos una concentración antitaurina frente a la sanguinaria plaza de toros que se llevará por delante durante estas fallas un montón de vidas que serán torturadas hasta la muerte, tanto en el festejo como durante todo el proceso anterior hasta que sale a la plaza, y la gente ni se imagina lo que hay detrás, tanto en los toros como en los caballos, que no olvidemos que son también una víctima de la tauromaquia.



Como portavoz en Valencia del único partido que me representa, he explicado a la prensa que estamos en contra de la tauromaquia en todas sus formas, que subsiste de subvenciones millonarias para una minoría y además, la dirección general de "derechos" de los animales de podemos, mintió diciendo que protegería a la infancia de estos espectáculos, pero una mentira más de tantas y por eso, varias personas nos trasladaron sentirse engañadas por podemos, su ley al servicio de todo tipo de maltratadores y todas las mentiras que nos contaron como se puede comprobar tirando de hemeroteca.

LA CONCENTRACIÓN EN PLENO CENTRO DE VALENCIA

La concentración fue un éxito puesto que incluso se unió gente a la misma. En las pancartas se podía leer mensajes contra la tauromaquia y la que más me representaba, era una que pone veganismo es justicia para todos los animales y por ello, allí he estado durante parte de la concentración.

Desde PACMA llevamos 30 años luchando para acabar con el maltrato animal mientras partidos que llevan unos pocos, utilizan a los animales como fines electorales no solucionando absolutamente nada y aprovechándose de su situación de forma miserable.

Durante la concentración, se repartieron flyers para que la gente firmara la iniciativa sinpieles.eu para acabar con la oscura y sanguinaria industria peletera.

Al ser un artículo de opinión que puedo redactar a mi elección, decir que durante la protesta perdí la chaqueta con la cartera y no sé quién puede leer el artículo por si pudiera saber algo, por lo que más adelante está mi WhatsApp si se supiera cualquier cosa al respecto.

PROTEJAMOS A LA INFANCIA DE LA VIOLENCIA

El reglamento de festejos taurinos prohíbe la participación de menores, hay una ley en la Generalitat Valenciana que protege a los menores del maltrato animal y además, el comité de Derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas de infancia, lleva desde 2018 instando a nuestro país a alejar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental detallando los efectos negativos de exponer a las niñas y niños ante un espectáculo de extrema tortura, sangre y muerte tanto de animales como de personas participantes que se exponen a sufrir una cornada siendo asumido por la sanidad pública los interminables accidentes de bous al Carrer tras no querer hacerse cargo ninguna aseguradora de tanta irresponsabilidad.

A pesar de lo que dice la ley y los expertos en temas de niñ@s, todas las entidades de infancia siguen mirando para otro lado no queriéndose posicionar y a pesar de ser un coladero puesto que en Nules hubo un encierro donde niños corrían delante del toro durante este verano, en Tavernes de la valldigna un niño cayó a la plaza de toros portátil en un festejo estando el toro allí, en Náquera se ha puesto una ridícula sanción por 2 menores obligados a poner las bolas de fuego al animal jugándose la vida, en Bonrepós y mirambell una adolescente atropellada en el festejo, en Puzol un niño atropellado por una vaca que tiene secuelas psicológicas y pesadillas, en Alfafar durante el agosto unos estábamos protestando contra la tauromaquia y otros enseñando a los niños a embolar toros y en Gilet otro adolescente fue atropellado por el toro siendo un resumen muy resumido de cómo se pone en peligro a los menores en espectáculos de máxima agresividad diga lo que diga la ley tanto en festejos taurinos de calle como en las plazas sanguinarias y escuelas de tauromaquia que desde bien pequeñitos ya están aprendiendo tortura y clavando banderillas a becerros o novillos.

EN CAMBIO, SE PUEDE EDUCAR A LA INFANCIA EN VALORES DE RESPETO POR TODOS LOS ANIMALES

Durante la protesta, como he dicho antes mucha gente se nos une y entre ellas Olga que pasaba con sus hijas de 8 y 4 años uniéndose a la protesta contra la tauromaquia tras entablar una conversación y posteriormente, hablamos para participar en este artículo como hago siempre especialmente con las personas que hacen partícipes a sus hijos de actividades por un mundo mejor y con una función educacional buena.

Por lo tanto, para este artículo nos transmiten lo siguiente: "Para mi Pacma es la única opción política, ya que representa todos mis ideales y mi manera de pensar. También pienso que son los únicos que van a cumplir sus promesas y los únicos en pelear por los que no tienen voz y para los que muchos de esta sociedad son invisibles. Gracias a ellos, mucha gente como yo, se está enterando o incluso entendiendo que muchas tradiciones y fiestas de España son una barbarie y que no pueden seguir celebrándose con el sufrimiento de los animales..." Explica.

Continúa diciendo: "Tenemos que avanzar como sociedad y ahí están los niños/niñas como mis hijas que cada vez están más concienciadas en el bienestar de los animales y quieren formar parte de las manifestaciones. Deberían tener más información de cuidar a los animales y también el planeta en el colegio fomentando más acciones sostenibles y enseñarles que tenemos que ser más empáticos con todos los seres vivos del planeta" indica.

Su hija de 8 años participaría detrás de la pancarta sobre veganismo y con el peto de PACMA teniendo la educación y valores que debemos dar a nuestra infancia si nos importa lo más mínimo su futuro y para mí esto es primordial por lo que siempre intento sacar el tema ya que fue la misma niña quien además, nos pedía un cartel para sujetar.

PRÓXIMAS ACCIONES CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

El día 2 tenemos una vigilia de pollos frente al matadero de Algemesí que mata 60.000 pollos al día y hay que documentar las condiciones en las que llegan al corredor de la muerte por lo que seas vegano o no, apúntate escribiendo en Instagram a "Valencia animal save".

El mismo colectivo en el que soy activista, organiza el 4 una concienciación en pleno centro de Valencia para mostrar mediante pantallas y carteles el verdadero rostro de la gran mentira del consumo animal mientras otras personas, te informamos desde fuera de lo fácil que es el veganismo y tremendamente difícil para ellos si no lo somos.

En plenas fallas, Animanaturalis organiza la impactante performance de la tauromaquia en la que normalmente, los activistas deben ir vestidos de negro siguiendo las instrucciones de la organización y seguramente, habrá una fallera delante con alguna puesta en escena impactante y para participar en este acto el día 12, debes inscribirte en el siguiente formulario:

https://www.animanaturalis.org/eventos/46432 y a las 16:30 la Plataforma antitaurina de Alfafar organizamos otra frente a la plaza de toros a la que puedes apuntarte mediante el whatsapp mío: 691093886.

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar, organizamos también antes de las elecciones una protesta que tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento del pueblo el próximo 22 de abril a las 17:30 contra la tauromaquia, subvenciones y la exposición a la infancia en espectáculos de máxima agresividad poniéndoles en peligro y dándoles unos nefastos valores llegando incluso un año a identificar la guardia civil a las madres que habían ido con sus hijos a nuestra protesta con el fin de meterles miedo cuando en una concentración pacífica y legal, pueden participar mientras que no pueden hacerlo en espectáculos de tortura y nada ni nadie nos va a frenar en nuestra lucha pacífica y completamente legal por un mundo respetuoso con los animales y al tomar las acciones correspondientes, los últimos años no han podido hacer con nosotros lo que han querido.

Algún día recordaremos con calma todo lo que ha pasado en nuestra plataforma desde nuestros inicios por las trabas recibidas del ayuntamiento y subdelegación del gobierno, pero todo a su tiempo.

EL FINAL SIEMPRE DEBE SER HACER EL BIEN



El veganismo es una filosofía ética apta para cualquier etapa de la vida que excluye la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación a costa de la tortura animal y es tremendamente fácil con las alternativas que nos permiten disfrutar hasta de lo mismo sin que haya víctimas y subsidiariamente, reduciendo el hambre en el mundo por todos los recursos destinados en cebar a los animales que traen mediante inseminaciones constantes y forzadas, evitando la industria más contaminante que arrasa con todo sin piedad y va a dejar a los más pequeños sin futuro y cuidando nuestra propia salud por los antibióticos y productos que se esconden bajo la alimentación sanguinaria.

Un vaso de leche es muchísimo más cruel que las corridas de toros que casi toda España rechaza y califica como tortura anacrónica por lo que lo más coherente del mundo si nos da rabia no poder hacer mucho más por los toros, es hacerlo por las vacas, los animales marinos, las gallinas y por todos los animales que si podemos salvar desde nuestro poder como consumidores.

La industria del huevo y la leche también matan tanto al principio a pollitos macho y terneros como al final a vacas y gallinas después de una vida miserable encerradas y manipuladas genéticamente. Los animales marinos recuerdo que mueren con una tremenda angustia por asfixia suponiendo las redes de pesca el 46% de plástico en el mar según datos oficiales.

También, muchos animales son innecesariamente despellejados vivos para un simple abrigo pudiendo firmar para acabar con esto en sinpieles.eu y comprar productos sin piel o en su caso, sintético.

Muchos otros animales son dedicados a la anacrónica experimentación animal en nombre de la ciencia e incluso esos perros que parece que generan más simpatía desde el especismo. Las industrias cárnicas también son terribles a nivel de crueldad, medioambiental, salud...

En cuanto a los espectáculos con animales, seguimos anclados en la edad media utilizándolos en circos, palomas haciendo de platos en el tiro al pichón, un montón de espectáculos con equinos como documenté en Picassent, la caza es otra aberración excluyendo podemos y el PSOE hasta incluso los perros utilizados pese a que el primero dijo que retiraría la ley y dimitiría si no salía adelante la inclusión de los perros de caza y en cuanto a la tauromaquia que era el principal tema, también sigue protegida por todos los partidos políticos siendo una sanguinaria aberración de tortura animal tanto en las plazas como en todas sus formas por lo que espero que te informes del veganismo cumpliendo tu obligación moral de salvar a los que sí puedes hacerlo y por otra parte, apúntate a todas las nuevas acciones descritas en este artículo anteriormente.

En cuanto a la política, PACMA defiende a todos los animales, pero también de manera seria el medio ambiente y a todas las personas mediante la justicia social.



No hay nada más triste que pasar por la vida abusando de los que menos pueden defenderse y por ello, seremos su voz teniendo empatía con todos los animales que están viviendo un infierno en los minutos que has tardado en leerte mi artículo de opinión redactado voluntariamente con el objetivo de hacer llegar todo el abuso animal a la sociedad y que esta sea consciente de todo lo que puede hacer al respecto. NORMAS DE USO

