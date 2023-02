Nuevos contornos de ojos que deberías probar Rejuvenece tu mirada con las últimas novedades Ana Ruiz de Infante lunes, 27 de febrero de 2023, 10:41 h (CET) El contorno de ojos se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las mujeres, una de las zonas más propensas a la deshidratación y donde pronto aparecen los signos de envejecimiento y de fatiga… Para que os hagáis una idea, es una piel 5 veces más fina que la del resto del rostro y su espesor medio está entre 300 y 800 micras. Además, posee una densidad muy inferior de glándulas sebáceas, así como menos colágeno y elastina.

Dado que los ojos definen nuestra expresión, es hora de ponerse en acción y cuidar esta zona tan especial. Rejuvenece tu mirada con las últimas novedades:

GUERLAIN

Nuevo Sérum para ojos Double R Renew & Repair Avanzado de Abeille Royale: una nueva fórmula doble que es aún más eficaz, compuesta por un 96 % de ingredientes de origen natural y enriquecida con presioso activos sin precedentes.

El sérum combina de forma única la eficacia de un concentrado de miel blanca que recupera la luminosidad con restauradores AHA y PHA, así como mieles biopolifermentadas.

Ofrece una doble mejora juvenil con avanzados efectos peeling y lifting sobre la piel. Trata los tres tipos de ojeras: pigmentadas, vasculares y hundidas. Su complejo antifatiga con ácido hialurónico fragmentado actúa sobre la calidad de la epidermis y con un péptido que acelera la recuperación de los signos de fatiga.

La fórmula Repair alisa las estructuras juveniles de la epidermis. La piel del contorno de los ojos se ve firme, las arrugas y las líneas de expresión se reducen visiblemente.



PVPR: 126€ - 20ml Disponible a partir del 1 de febrero

SHISEIDO

Tras más de 20 años de investigación, Shiseido acaba de lanzar el nuevo ULTIMUNE EYE Power Infusing Eye Concentrate con InmuGeneration RED Technology™.

Pensado paralos dañosy primeros signos de envejecimiento, pero también para utilizar como pre-sérum para pieles más envejecidas, su nueva InmuGenerationRED Technology™ mejora tanto el poder defensivo de la piel como su flujo interno vital. Su avanzada tecnología en la inmunidad de la piel activa las defensas internas de la piel para proteger esta delicada zona.



Contiene dos potentes extractos concentrados que actúan sobre dos tipos de células

esenciales envueltas en el sistema de auto-defensa de la piel:

• β-Glucan, que estimula la actividad de las células de Langerhans*, células que actúan como ‘guardianas’ en el interior de la piel, encontrando, capturando y eliminando cuerpos extraños y eliminando cualquier daño que estas sustancias puedan provocar. Mejorando la actividad de las células de Langerhans*, se ayuda a eliminar los factores que provocan los daños, creando un fondo paraun contorno de ojos más radiante y resistente.

• El extracto de Roselle fermentado estimula la actividad de las células asesinas naturales (células NK) en la piel*. Las células NK tienen un papelclave en el mecanismo de defensa de la piel, eliminado las ‘células zombies’ senecescentes, células envejecidas y dañadas que tienen unefecto negativo en las células sanas que las rodean.

Debido a que la piel del área de los ojos esmucho más fina y vulnerable al daño que la piel del resto del rostro, ULTIMUNE EYE PowerInfusing Eye Concentrate contiene 10 veces más B-Glucan concentrado y extracto de Roselle fermentado que ULTIMUNE Power Infusing Concentrate.

Además, para estimular la circulación sanguínea en su fórmula se incluye una hierba ancestral procedente de Japón, el Extracto de Hoja Corazón, que también ayuda a mantener los vasos sanguíneos sanos y reducir visiblemente las ojeras oscuras.

CLINIQUE LA PRAIRIE

Desde Clinique la Prairie nos proponen dos productos para la zona del contorno de los ojos:

Cellular Nourishing Eye Cream, de la línea cosmética Swiss Perfection de Clinique La Prairie, un tratamiento que previene y combate eficazmente el envejecimiento de la piel a varios niveles. Enriquecida con ingredientes activos hidratantes, nutritivos y rejuvenecedores, esta preciada crema de cuidado celular y de rápida absorción proporciona resultados instantáneos y de larga duración. Las arrugas y líneas de expresión se atenúan y la delicada epidermis del contorno de ojos cuenta con una mayor protección, dejando la piel con una textura suave y sedosa.



PVP: 210€

La crema Cellular Perfect Lift Eye Cream se ha diseñado para fortalecer el contorno de ojos a la vez que lo protege de las lesiones asociadas a la edad, incluida la pérdida de firmeza y la deshidratación. Actúa reactivando la capacidad intrínseca de la piel de producir colágeno y estimulando el crecimiento de nuevo tejido. Las patas de gallo se reducen significativamente y mejora la densidad cutánea. Entre sus potentes ingredientes antienvejecimiento, contiene complejos activos que combaten las bolsas y ojeras al estimular la circulación linfática. La zona del contorno de ojos luce un aspecto hidratado, regenerado y tonificado, y la apariencia de las arrugas se reduce.





PVP: 113,46€

HD COSMECTIC EFFICIENCY

Para cuidar de una forma global la zona del contorno de ojos, la firma dermocosmética HD COSMETIC EFFICIENCY presenta HD MELATOGEN EYE CONTOUR, un tratamiento protector y regenerador cutáneo avanzado a base de melatonina y un cóctel de activos epigenéticos que tienen la capacidad de proteger y restaurar la juventud de la piel dándole a esta un aspecto descansado y jugoso.

HDMELATOGEN aumenta la firmeza y la síntesis de colágeno en un 185%, un cuidado extranutritivo que ayuda a minimizar arrugas, mejora la firmeza y elasticidad y minimiza la apariencia de bolsas y ojeras. La combinación de activos epigenéticos junto con la melatonina, ayuda a regularla activación de la juventud en la piel, protegiéndola de los efectos del estrés oxidativo.

Activos clave:

Melatonina: con acción antioxidante, regenera y repara la piel.

con acción antioxidante, regenera y repara la piel. EpigenCur+: cóctel epigenético, con un plus deinnovación, ya que actúa inhibiendo rutasque activan el envejecimiento en la piel y protegiéndola frente a los efectos del estrés. Al mismo tiempo, posee una acción redensificante y mejora la firmeza y elasticidad.

cóctel epigenético, con un plus deinnovación, ya que actúa inhibiendo rutasque activan el envejecimiento en la piel y protegiéndola frente a los efectos del estrés. Al mismo tiempo, posee una acción redensificante y mejora la firmeza y elasticidad. Ácido hialurónicode bajo peso molecular: atenúa las arrugas e hidrata, mejorando la función barrera y la elasticidad en la piel.

Otros activos fundamentales para el contorno de ojos:

Manteca de Karité: hidratante y nutritiva

hidratante y nutritiva Eyes Complex: su combinación de péptidos reduce la inflamación de las bolsas.

su combinación de péptidos reduce la inflamación de las bolsas. Péptidos Melatonin like: potencia los efectos de a melatonina, previene el daño inducido por la falta de sueño.





PVPR- 20ml: 42,30€.

