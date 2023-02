Greg Peters protagonizará la conferencia estrella del MWC sobre el futuro del entretenimiento

El nuevo codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, hablará sobre el futuro del entretenimiento digital en la conferencia estrella del Mobile World Congress (MWC). La ponencia tendrá lugar este martes a las 17:15 horas en el auditorio principal del evento que se celebra del 27 de febrero al 2 de marzo en la Feria de Barcelona.



El discurso del directivo estadounidense versará sobre la importancia de la creatividad en el sector audiovisual y el poder transformador de la tecnología para conectar a los usuarios con sus formas de entretenimiento preferidas. Peters comentará casos de éxito que conoce muy de cerca, como las series "La Casa de Papel", "Squid Game", "Lupin" y "Wednesday".



El fenómeno del fútbol femenino

La charla estará presentada por el periodista Justin Springham y en ella también participará la jugadora del FC Barcelona, Lucy Bronze, ganadora de los premios "FIFA The Best" (2020) y "UEFA Player of the Year" (2019). La deportista hablará sobre cómo el fútbol femenino está experimentando un ritmo de crecimiento sin precedentes y construyendo una amplia base de seguidores gracias a la tecnología.

Sin ir más lejos, hace 10 meses su equipo estableció un nuevo récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino con 91.648 espectadores en el Camp Nou y Bronze explicará hasta qué punto la participación de los aficionados a través de las redes está siendo determinante para conectarlos y atraerlos a los partidos.

Un veterano en Netflix Greg Peters ha sido nombrado recientemente codirector ejecutivo de Netflix en sustitución de Reed Hastings, que se marcha tras décadas en el puesto, y liderará la principal plataforma de streaming del mercado junto a su fundador, Marc Randolph. Peters lleva más de 14 años en la empresa y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad, como las direcciones de operaciones, de productos, de desarrollo internacional y de asociaciones con empresas de electrónica, proveedores de internet y distribuidores de programación.