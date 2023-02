Servicios de auditoría y asesoría gastronómica para restaurantes y hoteles, por Oh My Business Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 20:09 h (CET) Oh My Business es una empresa especializada en la gestión operativa para restaurantes y hoteles, en el retail gastronómico, y en eventos y acciones de marca.

Entre los servicios que ofrecen se encuentra la auditoría y asesoría gastronómica y operativa para restaurantes y hoteles, que le permite al gerente conocer en qué estado se encuentra su negocio tras la realización de un análisis profundo. A través de una consultoría gastronómica y operativa, la empresa Oh My Business realiza un escáner del negocio que se alimentará del plan estratégico personalizado que podrá ejecutar el propio cliente o podrá delegar al equipo de profesiones que conforma la empresa.

Asesoría y auditoría para restaurantes y hoteles Dentro de la gestión operativa de restaurantes y hoteles, la empresa ofrece cuatro servicios pilares: Externalización de la Gestión Operativa, Mystery Guest, Asesoría Gastronómica y Creación de Conceptos, y Formación de Personal. En el caso de que el cliente busque una solución que encaje en más de uno de los servicios, Oh My Business tiene la opción de crear un plan 100% personalizado que cumpla con los requerimientos y características de cada negocio.

Las auditorias para restaurantes y hoteles son necesarias para las pequeñas, medianas o grandes empresas para conocer el estado del negocio y trabajar en las áreas de mejora. En la compañía brindan soluciones integrales a medida para cada compañía. De esta forma, implementan su metodología desarrollada y perfeccionada en los más de 10 años de trayectoria que suman sus especialistas en el sector de la restauración y hotelería. La empresa sabe que para tener éxito en un sector tan competitivo y dinámico como este, es necesaria una metodología que consiga la fórmula más beneficiosa para cada restaurante y hotel.

Beneficios de los servicios Como parte de los beneficios de los diferentes servicios prestados por Oh My Business resaltan las soluciones a medida. En la empresa entienden que cada proyecto es diferente por lo que las soluciones también deben serlo. De esta manera, ofrecen planes personalizados para cada negocio. Además, se adaptan a los clientes, buscando la fórmula más beneficiosa para el cliente, con el fin de que esté satisfecho con el proceso y el resultado final.

Oh My Business destaca por sus casos de éxito. A lo largo de su trayectoria dedicada a mejorar negocios del área, han logrado trabajar con numerosas marcas importantes que evidencian los resultados gracias a la metodología que han diseñado para la gestión operativa y asesoría gastronómica para restaurantes y hoteles.

