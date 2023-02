¿Cómo aprender inglés en casa?, una guía de La Casita de Inglés Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 18:20 h (CET) Las exigencias del mundo actual hacen cada vez más necesario el dominio de otras lenguas, aunque aprender un nuevo idioma suponga un reto. Uno de los idiomas más utilizados a nivel mundial, tanto en el ámbito profesional como cotidiano, es el inglés.

Sin embargo, muchos de los que se proponen aprender inglés se enfrentan a desafíos como la falta de tiempo para asistir a clases, viéndose obligados a estudiar desde casa. Esto es especialmente difícil si no se cuenta con las herramientas metodológicas y disciplinarias para avanzar sin ayuda profesional. Es por esto que el centro de formación La Casita de Inglés ha decidido proporcionar en este artículo algunos consejos para ayudar a las personas a aprender inglés en casa.

Consejos para estudiar en casa Tomárselo en serio Lo primero que hay que tener en cuenta es que aprender inglés en casa no es lo mismo que hacerlo en un centro de formación, pues requiere una dedicación, compromiso y disciplina muchísimo mayor. Como no existe un tutor que dirija el aprendizaje, es primordial que se tengan a mano recursos de aprendizaje autónomo que ayuden a las personas a reconocer su nivel y entender su mejoría.

Establecer una rutina Aprender inglés en casa, además, requiere practicar todos los días durante períodos cortos de tiempo, ya que esto garantiza una rutina de estudio constante que impulse las habilidades en el idioma.

Inmersión Se puede comenzar con aumentar el consumo de productos de entretenimiento en inglés, como películas, pódcast, contenido informativo, libros ilustrados o cualquier otro recurso de ocio cultural. En paralelo, también se recomienda cambiar a inglés la configuración de idioma de los dispositivos electrónicos de uso continuo, como tablets, ordenadores portátiles o teléfonos móviles.

Interacción y diálogo Por último, es de vital importancia ampliar la interacción con personas angloparlantes para practicar habilidades importantes como el habla o la escucha en inglés. Se puede complementar este último punto jugando a videojuegos en línea, participando en foros o siguiendo cuentas en redes sociales cuyo contenido se encuentre en inglés.

La Casita de Inglés ofrece clases online Todas estas alternativas pueden complementarse con un programa de clases online para aprender inglés en casa, permitiendo el aprendizaje autónomo de una manera más eficiente. La Casita de Inglés cuenta que ha sido capaz de trasladar la metodología de enseñanza lúdica y dinámica que utiliza en sus clases presenciales a los hogares de las familias que se conectan diariamente a cada sesión online.

El secreto de su éxito radica en la combinación de la interacción con profesores de inglés nativos y su metodología basada en el juego. Una diversión capaz de traspasar la pantalla y llegar a familias de todo el mundo gracias al formato online.

Con este programa, La Casita de Inglés invita a los niños/as, adolescentes y adultos que desean tomar sus clases online a que se inscriban a un programa dinámico y efectivo que les ayude a mejorar sus habilidades y a dominar el inglés de forma significativa. Y todo desde la comodidad del hogar.

