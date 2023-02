Tener unas articulaciones sanas gracias al complemento alimenticio Silimax Complex de Comdiet Roig Laboratorios Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) La mayoría de los problemas articulares aparecen por el desgaste de los huesos generado por el paso de los años. Sin embargo, existen distintos métodos para prevenir este tipo de malestares, por ejemplo, si ya no hay tanta resistencia o elasticidad muscular a la hora de mantener el cuerpo en estado óptimo, Silimax Complex aparece como una buena opción.

Comdiet Roig Laboratorios lanzó este complemento alimenticio para mantener y recuperar el estado ideal de las articulaciones. Además, previene la inflamación, la fibromialgia, la osteoartritis y la artrosis y mejora la resistencia, la movilidad y la elasticidad muscular. Todo, en un frasco de 1 litro.

Características del Silimax Complex El problema con las articulaciones se produce por la pérdida del líquido sinovial, un fluido viscoso que impide la fricción entre los cartílagos. Si ese líquido disminuye o simplemente desaparece, los tejidos cartilaginosos se desgastan y pueden aparecer ciertas enfermedades, más allá del dolor que puede producir el roce directamente de un hueso con otro.

Este complemento Silimax Complex contribuye al organismo con la proporción justa de sales minerales y compuestos ideales para el mantenimiento de las articulaciones que ya empiezan a fallar. El colágeno, el sulfato de glucosamina y el concentrado de limón y cassis, sumado al dióxido de silicio, son lo que permite la efectividad del líquido.

Asimismo, en un simple vaso pequeño de unos 30 ml. por las mañanas, en ayunas, es la dosis justa para ayudar al cuerpo a mejorar notoriamente su flexibilidad. Pero también es importante señalar que no es recomendable el consumo para personas que sufren diabetes.

Productos para todo el cuerpo Comdiet Roig Laboratorios ofrece el Silimax Complex a un precio especial de 27,78 € IVA incluido, con envíos en solo 24 horas. No obstante, este no es el único complemento a la venta, ya que la página web de la empresa muestra un catálogo con diferentes propuestas basadas en diferentes materias primas. Por ejemplo, una reconocida es el Curcumin Complex con cartílago de tiburón, la cual previene la acumulación de ácidos grasos que pueden obstruir las arterias generando accidentes cerebro-vasculares.

Por otro lado, el G.A.B.A. ayuda al metabolismo cerebral y al sistema nervioso como relajante, mientras que el Mas Eyes Plus protege y mejora la visión y la protege de cataratas o retinopatías. Además, las cápsulas Potassium proporcionan las propiedades adecuadas del tercer mineral más abundante del cuerpo.

En conclusión, los productos de Comdiet Roid Laboratorios están enfocados a la prevención de problemas musculares, articulares y cerebrales, entre otros. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente que ya está recibiendo las alertas de su cuerpo.

