El fútbol español de los últimos 20 años Los robos arbitrales han evitado que alguno de los grandes ganara algún que otro título, y siempre en favor de los culés Gabriel Muñoz Cascos viernes, 24 de febrero de 2023, 11:55 h (CET) Una vez descubierta la criminal trama arbitral orquestada entre el colectivo arbitral y el Barcelona CF, yo creo que, al menos avispado de los seguidores de este apasionante deporte, se le habrá ocurrido pensar en el daño que estas actuaciones habidas -entre estos chorizos cualificados- han causado (en los resultados finales de estas veinte temporadas) a los clubes que han sido descaradamente perjudicados en sus intereses deportivos y económicos. Y no sólo entre los de la cúpula como el Sevilla, el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Real Madrid, etc. sino también en los llamados clubes modestos que siempre están en los últimos puestos de la clasificación.

Porque lo mismo que sabemos que estos robos arbitrales han evitado que alguno de los grandes ganara algún que otro título, y siempre en favor de los culés, de la misma manera a los más modestos le han robado puntos con la consecuencia de algún descenso injusto.

No entraré en pormenores porque todos los aficionados están informados de los penaltis en favor y en contra del Barcelona comparándolos con los demás participantes y de las tarjetas mostradas a cada cual. Tampoco quiero sacar a relucir otras irregularidades que las hay y muy graves. A mi juicio, sólo hay una solución: el inmediato descenso de categoría del Barcelona, con la sanción correspondiente. Y, por supuesto, abrir una investigación rigurosa (con las penas pecuniarias a que hubiera lugar) a todos los responsables deportivos y arbitrales de los últimos 20 años, para depurar responsabilidades, previa expulsión de Tebas, presidente de La Liga y de Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol. Además de Medina Cantalejo presidente de Comité de árbitros.

Sé que nadie (y menos este nefasto gobierno) quiere hacer “pupa” a estos golfos. Pero esta es mi opinión y debería ser la de la Justicia. NORMAS DE USO

