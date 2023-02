120 establecimientos de Zaragoza podrán olvidarse de los tickets, gratuitamente, gracias a Doti Se trata de una app que acabaría con el ticket físico Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 24 de febrero de 2023, 11:09 h (CET)

Esa es la última apuesta de la start up Doti para revolucionar el comercio y colaborar con las políticas medioambientales. Se trata de una app que acabaría con el ticket físico partiendo desde políticas de fidelización que evitarían tener que dar todos los datos del comprador como hasta ahora.

“Igual que hace unos años se acabó de proporcionar la bolsa de plástico en los comercios, es el momento de dar un paso más y retirar la impresión de tickets apoyándose en la tecnología. Desde Doti queremos cambiar los sistemas actuales de fidelización que conocemos dando importancia a que el cliente del comercio físico no facilite sus datos sensibles a sus comercios. Queremos ser un Wallet con los tickets de compra de cualquier comercio ” explica Alberto del Río Diéguez, CEO de la compañía.

¿Cómo funciona?

Basta que el establecimiento disponga del sistema anónimo de Doti para poder enviar al cliente, con su app descargada, la información de su ticket de compra.

En el caso de la tienda, podrá mandar vía plataforma ofertas, encuestas y descuentos por fidelización, garantizando siempre que los datos sensibles del cliente no han necesitado ser proporcionados ni al establecimiento ni a la aplicación que se descargan.

Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, la primera ciudad en la que desembarcará este sistema, 120 establecimientos de la ciudad podrán digitalizar este proceso de forma gratuita. Bastará hacer la solicitud a través de la página de Doti para que el departamento de Atención al Cliente contacte con la tienda e instale, por orden de solicitud, la plataforma.

Además, la plataforma del establecimiento no solo se quedará en la emisión digital de los tickets de compra sino que colaborará con la digitalización del establecimiento gracias a la gestión del control de gastos e ingresos, cumpliendo también con la nueva normativa de Factura Electrónica.



En el caso del cliente, gracias al uso de la app podrá disponer de los tickets ordenados y controlados en un mismo lugar, evitando perderlos por bolsos o monederos. Además, solo por usar la aplicación podrá ahorrar con promociones y descuentos. NORMAS DE USO

