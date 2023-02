¿Cuáles son las principales ventajas de la formación en Farmacia y Parafarmacia de EEP iGroup? Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Las farmacias y parafarmacias se establecen como uno de los sectores comerciales con mayor salida laboral en el mundo.

Estos establecimientos son conocidos por todos y forman parte de la vida cotidiana de las personas en cada rincón del planeta.

En este camino, ser profesional de este sector implica cierta complejidad, ya que es uno de los más regulados. Esto es debido a que cualquier error puede conllevar consecuencias para la salud de los clientes. Es por eso, que para trabajar en estos tipos de locales se necesita disponer de la titulación de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. En España, una de las mejores opciones para conseguir este título es la EEP iGroup.

¿Qué ofrece la formación en Técnico en Farmacia y Parafarmacia? La formación en Farmacia y Parafarmacia educa para poder trabajar en estos establecimientos en la venta y en la dispensación, no solo de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, sino también de otros artículos de salud como ortopedia, óptica, herbolario, higiene o cosmética, entre otros. También, en cada clase, se enseña a realizar fórmulas magistrales con el fin de conocer todos los protocolos de trabajo en un laboratorio. A su vez, los alumnos aprenderán a conocer y dispensar los medicamentos, a cumplir especificaciones de calidad, de seguridad y de protección ambiental, y a gestionar la documentación de la seguridad social y el proceso de la distribución comercial de productos sanitarios. Por otro lado, el curso incluye temáticas de anatomía, fisiología y patologías básicas.

Las opciones formativas de EEP iGroup Con instalaciones y sedes equipadas de forma moderna en varios puntos de España, EEP iGroup imparte cursos en diversas áreas vinculadas a la formación profesional. Cuenta con un equipo multidisciplinar formado no solo por personas especializadas en cada ámbito en particular y en la pedagogía, sino también en el área empresarial y profesional.

De esta manera, la puesta en marcha de los cursos se basa en la aplicación práctica de los contenidos teóricos y, para ello, sus docentes han conocido y experimentado profesionalmente cada una de las áreas.

En este camino, EEP iGroup ofrece la certificación en Farmacia y Parafarmacia, una profesión completa y que cuenta con un gran mercado de trabajo. El nivel del curso es medio, agrupa en total 2.000 horas, y mezcla las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Además, la institución ofrece becas y ayudas para aquellas personas que puedan justificar cierta dificultad en acceder al curso. Para más información se puede consultar la página web, donde disponen de toda la información necesaria.

