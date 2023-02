​Al final sale la luz Espero que se haga justicia “limpiando de corruptos todas las instancias deportivas” Gabriel Muñoz Cascos jueves, 23 de febrero de 2023, 13:10 h (CET) Hace mucho tiempo que vengo observando la persecución grave que los árbitros de fútbol españoles han venido ejercitando contra el Real Madrid y, por el contrario, los favores que el Barcelona recibía de los mismos. Ahora, y una vez levantada la tapa de un cajón de las sorpresas, (probablemente habrá más) me afirmo en mis impresiones y me invita a pensar que, lejos de ser una apreciación subjetiva mía, ésta ha sido la constante durante muchos años.

Recuerdo dos cuestiones sucedidas con los árbitros y el Madrid que nunca olvidaré. La primera fue la expulsión con roja directay un partido de sanción por parte del árbitro Estrada, a Modric (el jugador más exquisito del panorama futbolístico mundial) por haber pisado ligera e involuntariamente-por detrás- a un jugador del Celta, en Balaídos. Fue la primera víctima de esta polémica medida que creo que no se ha vuelto a aplicar con tata crudeza. Se recurrió ante el TAD. Ni caso, La segunda fue cuando Burgos Bengoechea pitó la final de la Supercopa de 2018 entre el Barcelona y el Real Madrid.

Cuando el partido estaba en juego, saltó al campo Cristiano Ronaldo y marcó un fabuloso gol, según escribieron los cronistas deportivos, pero la actuación del árbitro fue muy polémica por la injusta expulsión a Cristiano. Sucedió así: a los pocos minutos de su gol (en que se quitó la camiseta que le costó una tarjeta) el jugador culé Umtiti hizo un claro penalti a Ronaldo y el árbitro sacó la segunda tarjeta al jugador portuguéspor supuestamente haber simulado la caída. Las imágenes demostraron que hubo penalti. En el acta Goicoechea escribió, además, que Ronaldo le había empujado. Eso no es cierto. Ronaldo al ver la injusticia cometida quiso explicar al colegiado su punto de vista, pero el trencilla no le hacía caso; entonces Cristiano le tocó levemente el brazo para que le escuchara. Ni caso. Se recurrió ante el TAD. Ni caso.

Ahora lo veo todo claro. Solo espero que se haga justicia “limpiando de corruptos todas las instancias deportivas” y si hay que expulsar del arbitraje a todos los que se han vendido, se haga cuanto antes.

