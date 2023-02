Más de la mitad de los españoles piensan que la creación de las Zonas de Bajas Emisiones obedece a criterios políticos Un 61% de los encuestados es contrario a las ZBE Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 23 de febrero de 2023, 12:47 h (CET)

El Observatorio RACE de Conductores, iniciativa del Real Automóvil Club de España para conocer las opiniones de los automovilistas españoles sobre los temas de actualidad que afectan al sector, ha preguntado en su edición de febrero de 2023 a más de 1.500 personas acerca de cómo ven y cómo pueden aceptarles las Zonas de Bajas emisiones, obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes.



El resultado es que más de la mitad, en concreto un 54%, atribuye la creación de estas zonas a “agenda e intereses políticos”, mientras que sólo el 35% de los encuestados piensan que la motivación real obedece a la mejora del medio ambiente. El resto, un 11%, o bien no tienen clara su respuesta o lo atribuyen a otras razones.

Al margen de la motivación, el rechazo a las ZBE es mayoritario: un 61% de los encuestados se muestra en contra de estas zonas, mientras que sólo un 31% está a favor, por un 9% que no lo tienen claro.

El transporte público recibirá el principal trasvase de usuarios

La creación de las Zonas de Bajas Emisiones ha afectado o va a afectar a los desplazamientos del 52% de los habitantes (o trabajadores) de ciudades de más de 50.000 empadronados. A un 32% no les afectará en su día a día ya que su forma habitual de desplazamiento estará permitida, mientras que un 11% afirma que quedan fuera de sus viajes diarios.

En este sentido, entre todos aquellos conductores que se van a ver afectados por las ‘ZBE’, el 71% se desplaza o se desplazaba en coche antes de su puesta en marcha, un porcentaje que, una vez estén todas establecidas, se reducirá hasta el 46%. ¿Qué harán el resto? El trasvase es, muy mayoritariamente, hacia el transporte público, que pasará del 13% al 27%, seguido por aquellos que se desplazarán a pie (del 8 al 11%) o en moto, que asciende del 6 al 7%. Opciones como la bicicleta (que se mantendrá como medio de transporte sólo para el 1% de los encuestados) o el patinete (que sube de menos del 1% al 1%), siguen siendo residuales.

Falta de alternativas reales para la movilidad de las personas

Los conductores encuestados en el Observatorio del RACE afirman encontrarse con una alarmante falta de alternativas. Un 31% afirma que evitará las Zonas de Bajas Emisiones en medida de sus posibilidades, y un 19% no sabe cómo adaptarse, ya que no les resulta válida ninguna de las alternativas actuales. Un dato muy preocupante para los fabricantes de vehículos es que sólo el 14% ha cambiado o plantea cambiar su coche por uno que sí cumpla con las restricciones de movilidad de estas áreas.

Respecto al tipo de actividad, un 42% se verán afectados en sus desplazamientos particulares (colegios, hospitales…), un 40% en su ocio, un 28% en sus desplazamientos de ida y vuelta del trabajo, y un 15% durante su jornada laboral.

Un 20% de los encuestados cambiará su destino vacacional

Los encuestados en el Observatorio RACE de Conductores muestran también serias dudas de cara a sus desplazamientos vacacionales. Un 27% lo disfrutan en ciudades de más de 50.000 habitantes, pero un 32% desconocen el dato. Del total de encuestados, un 41% viajarán en su situación vigente, y usarán en el destino el tipo de movilidad que puedan, un 33% afirman que su vehículo cumple con las normativas, mientras que un 20% cambiará de destino por culpa de las ZBE. Por su parte, sólo un 5% afirman que usarán un vehículo diferente. NORMAS DE USO

