The Showcase, una oportunidad real para futbolistas a nivel internacional

Muchas personas, en el mundo del futbol, sueñan en conseguir el reconocimiento, el éxito y en escalar en su desarrollo deportivo.

Sin embargo, la realidad es que tener talento y dedicación no es suficiente, también se necesita un sistema eficiente que le permita a los deportistas ser descubiertos. En este sentido, el proyecto The Showcase ofrece una solución efectiva para que muchos deportistas jóvenes tengan la oportunidad de ser presentados y competir por lograr sus metas.

¿Qué es The Showcase? The Showcase es una plataforma de tryouts para jóvenes futbolistas que buscan la oportunidad de ser descubiertos y avanzar en su carrera deportiva. Conocida como la mayor oportunidad a nivel mundial para aquellos que quieren ser futbolistas profesionales, The Showcase brinda la oportunidad de participar en una competencia justa a los jóvenes con las habilidades necesarias para ser futbolistas profesionales. El proyecto se basa en un evento principal (Main Event), que se lleva a cabo en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A diferencia de otros eventos enfocados en experiencias (futbol campings), The Showcase trabaja directamente con los clubes, quienes envían a dos scouts relevantes para seleccionar a los jugadores. Al final del evento, los scouts de cada club eligen al menos a un jugador, el cual es llevado a las instalaciones del club respectivo para pruebas internas. Si todo va bien, son fichados por el club. El Main Event dura siete días, durante los cuales los jugadores concentran con los scouts en las instalaciones de la RFEF. En el primer evento de The Showcase, de los siete jugadores seleccionados, uno de estos firmó contrato con un club, demostrando la veracidad y eficiencia de la propuesta de esta plataforma.

Éxitos de The Showcase España en el 2022 The Showcase tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde 100 futbolistas de distintas nacionalidades se reunieron para demostrar sus habilidades ante seis clubes de fútbol españoles, como el Real Betis Balompié. Durante una semana, los jugadores participaron en sesiones de entrenamiento mientras dos técnicos de cada club les observaban desde la grada para realizar su selección. El Real Betis estuvo representado por Juan Parra, responsable deportivo de Betis Academy, y Javier López, técnico de la academia. Tras su asistencia, los futbolistas Tristán Flores y Giorgi Kikvadze fueron seleccionados y viajaron a Sevilla para entrenar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Por otro lado, el mediocentro ofensivo Anas Guendouri se incorporó al CF Rayo Majadahonda tras ser seleccionado en The Showcase. El deportista demostró una madurez impresionante en el campo, buen golpeo de balón y habilidades de regate sobresalientes que lo llevaron a destacarse como una nueva incorporación prometedora para el club.

En 2023 el Main Event se llevará a cabo del 24 al 30 de julio en las instalaciones de la RFEF, dando la oportunidad de captar nuevos talentos para fortalecer las academias de los clubes. En julio, los jugadores tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades en una prueba o tryout de una semana, en la que participan clubes profesionales españoles. Para apuntarse a este tryout en España, los interesados pueden acceder a la web de The Showcase, en el apartado MAIN EVENT.