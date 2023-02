Miriam Nogueras, la hipocresía practicante Visto lo visto, tendremos que empezar a ser prácticos: cobrar y mirar para otro lado Ángel Alonso Pachón @AAP1942 jueves, 23 de febrero de 2023, 10:03 h (CET) ¡VISTO LO VISTO! En esta vida tendremos que empezar a ser prácticos.



Nacidos a pesar de... Educados como propiedad estatal (Isabel Celaá)... Alimentados en todo tipo de comederos subvencionados... Camino de la emigración por falta de “liquidez” profesional... Invadidos por todo tipo de “politiqueros” (Diputados, Senadores, (más Consejeros), Alcaldes, Concejales (más Consejeros)... Asombrados por sus remuneraciones... (Miriam Nogueras, aproximadamente 700.000 € desde 2016 hasta la fecha, en concepto de “política catalana”).

¡VISTO LO VISTO! En esta vida tendremos que empezar a ser prácticos.

Un estereotipo esperpéntico de mujer “sometida” (con 700.000 €) por promesa o juramento a la Constitución Española, se atreve a despreciar la Bandera de España, símbolo que representa a todos y cada uno de nosotros, españoles. Se atreve a insultar a la nación que la alimenta, llamándole: “Estercolero putrefacto”. Nadie responde , ni ninguno de los presentes salió ayer a recolocar el Símbolo Nacional; fue Ciudadanos, quien dio el paso; la prensa, allí presente, se mantuvo en su asiento.

¿Y si esto sucediera en EE.UU, en Francia, En Reino Unido, en Alemania, en Marruecos, en Irán, en corea del Norte...?

Señora Nogueras, hay que tener lo que una persona debe tener, DIGNIDAD y coger la maleta e irse, pero JAMAS COBRAR y COMER DEL PLATO DE TODOS LOS ESPAÑOLES.

Está bien que, democráticamente, usted defienda sus ideas, pero respetando las de los demás y sobre todo aprendiendo a NO COMER de la mano que usted ODIA y MALDICE.

Comprobando que los que gobiernan no abren la boca e incumplen lo que su puesto exige... Observando que todos los que tienen una RESPONSABILIDAD, prefieren ser PRÁCTICOS y “aceptar” coger el pájaro antes que salga volando...

¡VISTO LO VISTO! En esta vida tendremos que empezar a ser prácticos: COBRAR y mirar para otro lado. NORMAS DE USO

