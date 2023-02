Maserati regresa a St. Moritz los días 24 y 25 de febrero Con originales obras maestras de su pasado, y esculturas sobre ruedas contemporáneas que miran hacia el futuro Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 23 de febrero de 2023, 09:57 h (CET) Maserati continúa su asociación con The ICE St. Moritz – Concurso Internacional de Elegancia – organizado en el glamuroso escenario del lago helado de St. Moritz, donde se reúnen los mejores automóviles clásicos, junto con coleccionistas, entusiastas del motor y la jet set de todo el mundo.





Durante los dos días del evento organizado en el nombre de la elegancia y el lujo, el lago será el escenario de una exposición al aire libre, un lugar donde admirar los coches clásicos como verdaderas obras de arte, y permitir al público contemplar su belleza e historia, mientras, los coleccionistas podrán disfrutar de la experiencia sin precedentes, de conducir sus imponentes coches sobre una pista cubierta de nieve.

Maserati presenta originales obras maestras de su pasado, como el Maserati 420M/58 Eldorado, un monoplaza de carreras único, que fue producido especialmente para la segunda edición de las 500 Millas de Monza en 1958, el elegante 3500 GT Vignale Coupé, así como el legendario Mistral, que en 1963 inauguró la tradición de la marca de nombrar a sus coches con nombres de vientos famosos. La marca del Tridente también exhibirá su colección contemporánea de esculturas sobre ruedas diseñadas por Klaus Busse, Director de Diseño de Maserati, como el SUV Grecale en la edición única Fuoriserie 'Mission from Mars', el exclusivo spyder MC20 Cielo en su versión Fuoriserie, el nuevo y poderoso Granturismo Trofeo, y el emocionante Granturismo Folgore: el primer automóvil 100% eléctrico en la historia de Maserati.



El catálogo de Maserati, presente en más de 70 mercados a nivel internacional, ofrece: el Quattroporte, el buque insignia de la marca, el Ghibli, la berlina deportiva, el Levante, el primer SUV fabricado por Maserati, y el Grecale, el nuevo SUV. El Ghibli, el Levante y el Grecale también están disponibles en versión híbrida, Una gama completa, equipada con motores híbridos de 4 cilindros y motores V6 y V8 de gasolina (con tracción trasera y total) que encarnan el ADN prestacional de la Marca del Tridente. El tope de gama es el superdeportivo MC20, propulsado por el innovador motor Nettuno V6, que incorpora tecnologías derivadas de la F1. El nuevo GranTurismo, disponible tanto con motor de gasolina de altas prestaciones como con un sistema de propulsión 100% eléctrico, es el Maserati Folgore. En 2025, todos los modelos de Maserati tendrán una versión totalmente eléctrica, y toda la gama de Maserati funcionará solo con electricidad en 2030.

Por otra parte, Maserati ha designado a Astara Retail (anteriormente Royal Crown Motors) para inaugurar un nuevo concepto de concesionario, inspirado en la artesanía de lujo italiana, que aumentará su presencia en la Comunidad de Madrid. Este anuncio representa la primera asociación de este formato de concesionario de la mano de Astara, una de las compañías líderes en movilidad a nivel global, en línea con las ambiciosas aspiraciones de crecimiento de ambas compañías en el mercado de automóviles de lujo. El acuerdo hará que Maserati abra un nuevo y exclusivo Punto de Venta y Servicio, ubicado en la localidad de Boadilla del Monte.

El innovador concepto minorista combina el refinamiento de una sartoria -un taller de sastrería-, con la crudeza de una oficina -un taller-, lo que permite a los clientes dar rienda suelta a su pasión creativa, para dar vida a su propia visión personalizada de su futuro automóvil.

Ésta será la única tienda de la marca italiana en la zona noroeste de Madrid, y estará dirigida por Julio Trenas, quién contará con Roberto Febré como Director de Marketing y Ventas. El showroom se diseñará de acuerdo con la nueva identidad corporativa, que encarna la pasión, la innovación y la artesanía de la marca de lujo italiana. Ha sido desarrollado para ofrecer una experiencia inmersiva para los clientes, antes, durante y después de la venta, y se espera que esté abierto al público a principios de marzo. NORMAS DE USO

