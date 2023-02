Garantías de seguridad con el servicio de guardamuebles que ofrece Mudanzas BCN Internacional Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 17:00 h (CET) El servicio de guardamuebles es de gran utilidad tanto para almacenar pertenencias entre mudanzas como para servir de alojamiento permanente de objetos que no se deseen o que no se puedan guardar en el hogar o en la oficina. Por ello, Mudanzas BCN Internacional ofrece un servicio de guardamuebles que cuenta con todas las garantías para que sus clientes estén seguros de que sus pertenencias están a salvo en sus instalaciones.

Un servicio de calidad avalada por su trayectoria Mudanzas BCN Internacional es una empresa que cuenta con 20 años en el sector de las mudanzas a nivel local, nacional e internacional. Esta empresa se encuentra compuesta por un equipo joven de profesionales, comprometido con llevar a cabo su trabajo con entusiasmo y dinamismo para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos. Para ello, cuentan con oficinas en todo el mundo, lo cual les permite realizar gestión de trámites en aduana y ofrecer servicios de guardamuebles, plataformas elevadoras y agentes aduaneros, entre otros.

La flota de vehículos y plataformas elevadoras de Mudanzas BCN les permite trasladar muebles, enseres y mercancías en general desde o hacia Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Baleares y Canarias, además de poseer rutas semanales por toda Europa. Su misión es poder brindar un servicio logístico de mudanzas, de acuerdo a los requerimientos de cada traslado, mediante una gestión efectiva y comprometida con el bienestar de sus clientes.

El servicio de guardamuebles con todas las garantías que ofrece Mudanzas BCN Internacional Mudanzas BCN Internacional dispone de una nave acondicionada para brindar un servicio de guardamuebles en Barcelona, que permita a sus clientes ahorrar espacio en sus hogares u oficinas. A estos fines, Mudanzas BCN Internacional cuenta con espacios de almacenamiento de diversos tamaños, distribuidos en una superficie de mil metros cuadrados de guardamuebles acondicionados para que los bienes de sus clientes sean almacenados de forma higiénica y organizada.

Los guardamuebles de Mudanzas BCN se encuentran protegidos con cámaras de videovigilancia las 24 horas, conectada a un sistema de seguridad y alarmas para evitar intrusiones no deseadas. Además, estas instalaciones se encuentran aseguradas por una póliza de hasta 50.000 €, en caso de robo, incendio o inundación de la nave. De esta manera, los clientes de Mudanzas BCN pueden estar seguros de que sus pertenencias estarán a salvo de todo tipo de daños.

Gracias a su gran trayectoria en el sector de la logística y el almacenamiento, Mudanzas BCN Internacional se impone como una excelente opción a la hora de solicitar un servicio de guardamuebles que asegure la integridad de los bienes depositados en sus instalaciones.

