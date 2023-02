Clouding.io aumenta su facturación en un 41% en 2022 Comunicae

miércoles, 22 de febrero de 2023, 09:32 h (CET) La empresa, que ofrece soluciones cloud de alto rendimiento, facturó más de 3,4 millones de euros el pasado año Clouding.io, compañía española de IaaS (Infrastructure as a Service) ha facturado más de 3,4 millones de euros en su ejercicio de 2022. El proyecto empresarial, que empezó hace 8 años, continúa creciendo y con una posición afianzada en el sector del cloud español.

La empresa no ha dejado de prosperar desde su fundación en 2015, el pasado año 2021 rebasó sus previsiones al superar los 2,4 millones de euros de facturación.

En 2022, y pese a la situación de incipiente regresión en los mercados en general, Clouding.io sigue progresando y manteniendo su crecimiento: en 2022 ha aumentado su facturación un 41,67% en relación al año anterior.

Los clientes -pymes, corporaciones, freelances y particulares- continúan depositando su confianza en la tecnológica, que ha conseguido alcanzar la cifra de más de 5.000 clientes en 2022. Los usuarios de Clouding.io valoraron la atención y el soporte con un 9,7 sobre 10 el pasado año.

Clouding.io se abre aún más al mercado de los juegos online con su potente Anti-DDoS Estricto

Clouding.io presta servicios cloud a través de su plataforma abierta a todo tipo de proyectos, tanto empresariales como a nivel particular. Y para continuar ofreciendo un servicio potente y de calidad la compañía ha realizado mejoras de capacidad, conectividad, así como características técnicas para todos sus clientes.

Por un lado, la plantilla de ingenieros de Clouding.io ha lanzado el nuevo Anti-DDoS Estricto, una funcionalidad que se suma a todas las innovaciones en filtrado de tráfico que lleva realizando el equipo durante los últimos años. El nuevo Anti-DDoS Estricto realiza un filtrado extremadamente riguroso a aquellos servidores cloud que reciben un gran número de ataques DDoS (Distributed Denial of Service), como pueden ser los servidores que se usan para hosting de juegos online, entre otras aplicaciones.

Por otro lado, la compañía ha puesto a disposición de sus usuarios su nueva API, una interfaz elaborada internamente por el equipo de desarrollo de Clouding.io y que permitirá conectar cualquier tipo de software a la plataforma.

Debido a estas novedades y a la disponibilidad, estabilidad y precios competitivos de la plataforma cloud, la empresa recibe a diario nuevos clientes que configuran sus proyectos gracias a la flexibilidad y potencia de Clouding.io.

La compañía, por su parte, no para de crecer también a nivel de infraestructura aumentando su cloud y Data Center en más de un 50% cada año.

Clouding.io es una empresa proveedora de Infraestructura como Servicio (IaaS). Está especializada en Servidores Cloud facturados por horas y con Data Center en España. Ofrece soluciones cloud flexibles y de alto rendimiento a precios competitivos. La compañía fue fundada en 2015 en Barcelona por un equipo de expertos con más de 15 años de trayectoria en el sector.

