Conde de San Cristóbal, Reserva Especial 2018 El tinto se elabora con los frutos recogidos a mano de la finca de 80 hectáreas situada en las inmediaciones de la ciudad vallisoletana de Peñafiel Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 22 de febrero de 2023, 10:13 h (CET) Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas, es un acreditado grupo vinícola que aúna tres denominaciones de origen: Rioja, Marqués de Vargas; Ribera del Duero, Conde de San Cristóbal y Rías Baixas, Pazo San Mauro.

Primer Conde San Cristóbal. Oydor de la Real Chancillería de Valladolid



La bodega ostenta el título de la familia de la Mata, hoy personificado en D. Pelayo de la Mata, IX Conde de San Cristóbal. El edificio fue erigido al estilo de las construcciones castellanas del siglo XVI, en honor del primer Conde de San Cristóbal, Oydor de la Real Chancillería de Valladolid y ubicado en el histórico Pago de Valdestremero, cuyos viñedos eran ya conocidos en el siglo XVI y sus uvas se utilizaban para elaborar vinos que se servían en la Corte del rey Felipe II, en Valladolid.

El tinto que comentamos se ha elaborado con los frutos recogidos a mano de la finca de 80 hectáreas, de viñedo propio, que se encuentra en las inmediaciones de ciudad vallisoletana de Peñafiel, en el corazón de la D.O, en la denominada “Milla de Oro” de la Ribera del Duero.



El viñedo se divide en múltiples micro-parcelas monovarietales de Tinta Fina. Cada parcela se vinifica por separado para un mayor control de la calidad de los vinos. Las uvas se colocan en cajas de 12 kilos y entran en la zona de refrigeración a los pocos minutos de ser recolectadas. El frío aportado a los racimos tiene reconocidos efectos positivos para la calidad del vino. Posteriormente la uva se macera en frío antes de la fermentación, la cual tiene lugar durante los siguientes 9 a 12 días con remontados y bazuqueos diarios en ese tiempo.

Para la crianza se utilizan exclusivamente barricas de roble francés de 7 tonelerías diferentes. El resultado son vinos 100% de uva Tinta Fina, con alta acidez natural, aptos para la guarda y con mucha longevidad.

“Hablar de Marqués de Vargas es nombrar un linaje familiar de cuatro generaciones dedicadas con pasión a la elaboración de excelentes y grandes vinos de Rioja, en enclaves únicos. Nuestra producción se basa en ediciones limitadas de vinos de finca procedentes exclusivamente de viñedos propios. El resultado son vinos con personalidad que expresan la tipicidad de cada una de las D.O.s reflejando las características únicas de cada uno de los terroirs de los que provienen.”AfirmaD. Pelayo de la Mata, Marqués de Vargas y Conde de San Cristóbal.

El Grupo VARMA

En 1942, D. Hilario de la Mata, Marqués de Vargas, crea un negocio de distribución de vinos y espirituosos nacionales en Madrid, embrión de lo que hoy es el Grupo VARMA, uno de los líderes en la distribución en España que cuenta con un portafolio de más de 50 marcas de bebidas espirituosas entre las que destacan: Ron Barceló, líder en volumen y ventas en España en 2021, Vermouth Yzaguirre, Master’s, Malavita, Hendrick’s, Glenfiddich, Bollinger, Fireball, Stoli y Moskovskaya, entre otras.

La Cata



Color cereza intenso con ribete granate. Aromas profundos y complejos de fruta fresca, con toques de arándanos, cacao, regaliz, vainilla, canela y fondos minerales. En boca se manifiesta sabroso, equilibrado, fresco, potente, expresivo, con agradable tanino fino. Un largo retronasal invita a estar presente en una mesa bien vestida para saborear platos tradicionales y creativos. Sugerencias de los primeros: cardo con alcachofas, rabo de toro al vino tinto, chuletitas al sarmiento o cochinillo segoviano. Para rematar una rueda de quesos variados castellanos.

Ficha técnica D.O. Ribera del Duero. 18 meses en barrica nueva de roble francés. Producción: 12.976 botellas numeradas 0,75 l. y 300 Magnums. Alcohol: 14,5 vol. Precio: 44 €.

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas S.L. Carretera de Logroño km 6. 6006-Logroño, La Rioja info@marquesdevargas.com Tel. 941 261 401 NORMAS DE USO

