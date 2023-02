Driza y su búsqueda de talento digital y no de consultores digitales Emprendedores de Hoy

martes, 21 de febrero de 2023, 17:07 h (CET) Ahora se le llama talento a todo, y no lo dicen los expertos, lo dice la ciencia. En los últimos cinco años, las búsquedas de talento han subido como la espuma según Google Trends. Está claro que en todas las empresas buscan un diferenciador que les impulse y al parecer todas ellas consiguen cubrir sus filas con ese talento que tanto anhelan. Sin embargo, esta realidad es utópica y cada vez es más difícil encontrar un perfil digital preparado, convirtiendo su búsqueda en un reto para las agencias.

En Driza todavía siguen buscando la fórmula mágica para encontrar rápida y fácilmente los perfiles que necesitan, mientras cuentan con un método que hasta la fecha les ha guiado para encontrar al verdadero talento digital.

Los requisitos indispensables ya no se basan tanto en “titulitis” sino en capacidad, aptitud y actitud, y aquí entra en juego el match con la filosofía de la empresa. Encontrar personas que sean capaces de trabajar en equipo, que remen en la misma dirección y que tengan afán por crecer tanto a nivel profesional como personal.

Flexibilidad como pilar fundamental Hoy en día la alta rotación de personal entre empresas hace que los equipos de recursos humanos diseñen atractivas iniciativas de retención de talento. En Driza, la flexibilidad es un pilar fundamental para los empleados, por lo que los cumpleaños se disfrutan descansando -o no- en casa, el horario se adapta a no-madrugadores y muy-madrugadores, y poco a poco el “telecole” comienza a integrarse en las rutinas del equipo.

Cuidar el talento desde dentro

El trabajo en equipo es otra de las aptitudes que más se repiten en las ofertas de trabajo, sin embargo, hacer equipo va un paso más allá. Driza trabaja el sentimiento de unión, o más bien, lo que de toda la vida se conoce como “hacer piña”.

Las agendas de los drizeños se llenan de actividades de team building. En los partidos de pádel es donde realmente sale a relucir la competitividad individual y se transforma en la unión entre equipos. No faltan, por supuesto, el evento más esperado de la semana: los jueves de croissant, los jueves de afterwork o las cenas de Navidad, totalmente familiares.

El talento digital siempre es bienvenido Desde Driza saben que el claim “buscamos talento” ha pasado a un segundo plano en las ofertas de trabajo y deja de ser un filtro al que atenerse. Por eso, Driza continúa fortaleciendo su plantilla buscando nuevos perfiles digitales que sean compatibles con el equipo. Esta vez apuesta por reforzar áreas de SEO, Paid Media y finanzas.

En ese sentido, es posible bucear en sus redes, visitar su web con todas las vacantes abiertas, y si un perfil encaja en alguna oferta, no dudar en ponerse en contacto con ellos.

