Un año en la emergencia en la guerra de Ucrania

La ofensiva militar en Ucrania provocó un rápido y masivo desplazamiento de personas. Más de 8 millones de ucranianos han abandonado ya su país y más de 6 millones han tenido que huir de sus hogares para buscar refugio en otras partes de Ucrania. En total, casi el 30% de la población ucraniana se ha visto desplazada de alguna manera por el conflicto. Las necesidades humanitarias también son inmensas. Las agencias de la ONU calculan que 17,6 millones de personas, entre ellas más de tres millones de menores, necesitan ayuda humanitaria.



Para responder a estas necesidades, Acción contra el Hambre ha abierto proyectos en Ucrania, así como en Polonia, Rumanía y Moldavia. Hasta la fecha, más de 650 000 personas de estos cuatro países han recibido ayuda gracias a los proyectos de la organización en sectores tan diversos como la sanidad, la seguridad alimentaria o el refuerzo del acceso al agua, la higiene y el saneamiento.

La respuesta inmediata de los equipos de emergencia de España en los días incipientes del conflicto se centró en dar apoyo en los centros de acogida situados en la frontera de Palanca (Moldavia), en el sur, y en los centros de tránsito cercanos, en la región de Stefan Voda, asegurando las necesidades básicas, ofreciendo comidas calientes, kits de higiene y limpieza, instalando letrinas, ayudando a cargar teléfonos móviles, repartiendo mantas, mejorando el cableado eléctrico o habilitando un espacio seguro para la lactancia materna. En total, en los tres primeros meses atendimos a más de 25 000 personas.



Desde entonces, Acción contra el Hambre España se centra en proporcionar apoyo integral a la población más vulnerable que vive en Moldavia; tanto a los refugiados que llegan de Ucrania como a las familias y comunidades de acogida.

El trabajo de Acción contra el Hambre en Moldavia

Moldavia, uno de los países más empobrecidos de Europa, también ha sido el que más personas refugiadas ucranianas ha recibido en proporción a su población desde que estallara el conflicto. En octubre de 2022, su inflación anual había alcanzado el 34,6%, la más alta de Europa. Además, el 13,3% de la población moldava vive con menos de 5,5 dólares al día y la tasa de empleo alcanza al 38,8% de la población.

A día de hoy, y gracias al trabajo con socios locales como Communitas o Concordia, Acción contra el Hambre sigue distribuyendo comidas calientes en los puntos fronterizos de Palanca, Otaci y Giurgiulesti, también ofrece kits de comida e higiene a través del socio Refugee Support to Europe y el Refugee Dignity Center, y kits de comida mediante el socio Moldova in Peace en Balti.

Acción contra el Hambre proporciona alimentos, pero también ayuda para superar la difícil realidad que viven miles de personas, creando una sensación de protección y seguridad a pesar de las circunstancias.

Elena Novikova es una de las muchas personas a las que ayuda Acción contra el Hambre tras el conflicto. Ucraniana de 75 años, acude cada semana al Centro de Dignidad de Chisináu, un servicio gestionado por Refugee Support Europe y apoyado por Acción contra el Hambre y Moldova for Peace que atiende a más de 4.000 personas al mes. Allí recoge alimentos de forma gratuita para ella y para los niños y niñas del centro.

Llegó a Moldavia desde Cherkasy, entre Kiev y Zaporiyia. Se encontraba en el país vecino por motivos de trabajo cuando estalló la guerra y no pudo volver. Convive con una discapacidad visual severa. Una noche de abril de 2022 se fue a dormir y, a la mañana siguiente, no podía ver. Fue al poco de recibir la noticia de que dos misiles habían impactado muy cerca del edificio donde vivía su hija en Ucrania. Desde entonces, Elena no sabe nada de ella, pero cree que está muerta. "Espero que pronto todos los cielos del mundo tengan paz", concluye.